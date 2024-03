SANTA dévoile son nouveau morceau “Recommence-moi” 

SANTA présente son nouveau single “Recommence-moi” en prémices de la sortie de son premier album et c’est à découvrir sur aficia.

SANTA on ne la présente plus après son tube “Popcorn Salé”, que vous avez écouté, fredonné, chanté en pleine conscience ou non. Vous n’avez pas pu passer à côté de ce phénomène ! Chanteuse emblématique du groupe Hyphen Hyphen, elle se lance en solo et en français, en sortant son premier EP en 2022 d’où provient le fameux titre “Popcorn salé”.

Samanta Cotta de son vrai nom, livre “Recommence-moi”. Ce morceau débute par quelques notes de piano, qui se transforme rapidement en titre pop et dansant. Ainsi, la voix de SANTA nous enivre sous un petit air de Céline Dion. Le titre a d’ailleurs été enregistré dans le studio où cette dernière avait enregistré son album culte D’Eux en 1995. Même endroit, même micro, même ingénieur du son ! Drôle de coïncidence…

Nous pouvons imaginer par ce titre, le fait de pouvoir se recommencer, ou même imaginer le recommencement d’une histoire d’amour. SANTA veut aussi faire danser l’être aimé : “j’irai danser au bord du monde, tu danseras sur mes secondes et on recommencera”, chante-t-elle. Puis recommencer s’il ne reste plus rien : “Je t’écrirai une chanson pas comme les autres / et si tout tourne, tourne tourne, ca sera la notre”. Un titre entêtant qui nous quittera pas de sitôt et qui nous donne envie de danser. On veut l’écouter en boucle et recommencer encore et encore !

SANTA prévoit la sortie en mai prochain de son premier album studio. Elle prépare une tournée des festivals où de nombreuses dates sont prévues comme les Francofolies de la Rochelle.

Découvrez “Recommence-moi” le nouveau titre de SANTA :