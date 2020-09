Clip “Ultrarêve” : AaRON fait entrer Jean-Claude Van Damme dans la danse

Nouveau clip pour AaRON à l’aube de la publication de son nouvel opus. “Ultrarêve” est à voir sur aficia.

C’est l’un des albums que nous attendons avec une grande impatience à la rédaction, même si nous avons déjà eu l’occasion de l’écouter pleinement et que nous allons avoir le plaisir, très prochainement, de le chroniquer pour vous.

Cet opus c’est Anatomy Of Light qui signe le retour dans la lumière du tandem que forme Olivier Coursier et Simon Buret : AaRON. Disponible le 18 septembre, ce nouveau projet très audacieux et moderne a déjà eu l’occasion d’être mis en relief par des titres comme “Odyssée”, “The Flame” ou encore le grandiose “Les rivières”.

AaRON x Jean-Claude Van Damme

Pour donner un nouveau coup de projecteur à cet opus, le tandem fait dans le très original avec la parution d’un nouveau clip. Pourquoi ? Simplement car AaRON invite monsieur Jean-Claude Van Damme dans “Ultrarêve”. Et quand le plus américain des belges est dans le coin ça fait forcément des étincelles…

Un jour nous avons reçu un e-mail de Jean-Claude Van Damme qui nous a fait part de son amour pour notre musique et qui nous proposait de collaborer sur son projet de long-métrage. S’en sont suivis de nombreux échanges téléphoniques à toutes les heures du jour et de la nuit. Au moment de clipper “Ultrarêve” l’idée un peu folle nous est venu de lui demander d’y participer. En plein confinement, Jean-Claude est revenu vers nous pour nous dire à quel point cette chanson lui tenait à coeur, et il s’est proposé de porter le clip sur ses épaules en faisant appel à sa fille Bianca pour la réalisation. Tournée à Los Angeles dans un contexte jamais vu l’(ultra)rêve est devenu (ultra)réalité. AaRON

Musicalement, on reste dans cette veine electro-pop planante et captivante que nous propose AaRON. Visuellement, on doit entrer dans la danse en compagnie de Jean-Claude Van Damme qui assure forcément le show. Reste à faire comme JCVD : se faire porter par la poésie et la musique de AaRON, ne pas avoir peur et vivre ses rêves !

Vous aimez l’univers de AaRON ? Alors sachez que le duo sera présent en Live Session At Home sur aficia le 23 septembre. Rendez-vous sur notre site, page Facebook et YouTube dès 19h00 et en direct 🙂

Découvrez “Ultrarêve”, le nouveau clip de AaRON :