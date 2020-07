Bigflo & Oli : encore un duo “INSOLENT”

Quatrième phase d’un trip égocentrique assumé. Bigflo et Oli sont de retour avec “INSOLENT #4 », et c’est à voir sur aficia.

La vie de rêve, sorti le 23 avril 2018, aura eu besoin d’à peine un an et demi. Un an et demi pour que le troisième album de Bigflo et Oli soit certifié Triple Disque de Platine (300.000 ventes), égalant par la même occasion la jolie dorure de La vraie vie, dans les bacs en 2017. Assimilés à cette image de gentil duo, les deux frères savent également mettre à profit leur talent d’écriture pour une flopée de rimes cinglantes et terriblement efficaces…

‘Notre public, c’est des enfants, quand j’écoute tous ces coños

Bande de tricheurs de stream, votre public c’est des robots’ Bigflo & Oli

C’est une histoire qui a débuté en 2017. Durant le mois de mai, Bigflo et Oli dévoilaient le premier épisode d’Insolent, une série de freestyle où les deux artistes puisent dans leur esprit égocentrique pour offrir quelque chose de différent, n’hésitant pas à tacler de manière habile.

3 ans plus tard, les voilà de retour avec “INSOLENT #4”, un quatrième titre où les deux frangins ne se contentent pas de balancer des piques de manière aléatoire et sans saveur. Au delà de l’aspect relâché et volontairement provocateur, Bigflo et Oli profitent des clichés qui leur sont associés pour contre-attaquer sans détour, et toujours avec cette pointe d’autodérision propre…

Découvrez “INSOLENT #4”, le clip de Bigflo & Oli :