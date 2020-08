Clip “La rumeur” : Calogero entre dans la danse. Et c’est contagieux !

Le retour de Calogero se fait flamboyant ! Il signe un très beau retour avec le titre “La rumeur” qui s’offre maintenant un clip dansant et addictif. C’est à voir sur aficia.

L’année 2020 sera une année marquée par la musique de Calogero. De quoi célébrer dignement 20 années d’une carrière très riche, marquée par de nombreux tubes comme “Si seulement je pouvais lui manquer”, “En apesanteur”, “Pomme C” ou encore “Je joue de la musique”.

Car en effet, après 7 albums studio, Calogero compte bien ravir le public avec un nouvel opus, histoire de donner une belle suite à Liberté Chérie, certifié Triple Disque de Platine avec plus de 300.000 copies vendus.

Calogero fait danser la rumeur…

Alors que Calogero a fait son retour en juillet dernier avec le titre “La rumeur”, un titre aux accent pop-rock très mélodieux avec des arrangement organiques efficaces, il nous en propose aujourd’hui la mise en images. Un clip qui confirme, par la même occasion, la publication de son huitième album studio ! En effet, le nouvel album de Calogero, Centre Ville, sera dans les bacs le 6 novembre prochain.

Alors, pour fêter ça dignement il fallait bien un clip grandiose… Et c’est bien ce que propose Calogero pour propager “La rumeur” et nous faire danser par la même occasion. On retrouve comme un air de ‘Lalaland’ dans cette réalisation. Un esthétisme un peu rétro, une danse qui se fait contagieuse, un rythme qui nous emporte : les ingrédients sont biens présents pour nous faire danser, chavirer nos coeurs et attendre avec une grande impatience le nouvel opus de Calo’.

Découvrez “La rumeur”, le nouveau clip de Calogero :