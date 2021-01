Top Albums de la semaine 51 : Indochine frappe fort !

C’est Indochine qui s’offre la première place des albums les plus vendus en France cette semaine. aficia fait le point.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 11 décembre au 17 décembre 2020 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Indochine : Disque d’Or !

Si la première place du Top Albums de la semaine dernière était occupée par Calogero avec 42.151 ventes de son album Centre Ville, c’est déjà l’heure du changement sur la première place du podium. En effet, c’est Indochine qui se classe directement N°1 avec Singles Collection (1981-2001) qui affiche 51.471 ventes pour sa première semaine, décrochant ainsi un Disque d’Or.

Sur la seconde marche du podium on trouve AC/DC avec Power Up qui était quatrième la semaine dernière tandis que Calogero chute à la troisième place avec Centre Ville.

La variété au sommet !

Hormis la présence de GIMS dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France avec Le Fléau qui chute déjà à la septième place, le reste du classement est largement occupé par la variété. Les achats pour les fêtes de fin d’année ne laissant plus le streaming (et donc la musique urbaine) régner en maître.

Ainsi, Francis Cabrel remonte à la 4ème position avec À l’aube revenant, on retrouve Vianney avec N’attendons pas à la 5ème place suivi de Claudio Capéo avec Penso a te.

Johnny Hallyday ne semble pas connaître la crise et reste stable avec Son rêve américain qui est toujours 8ème. La fin du Top 10 est occupée par deux retours dans le haut du tableau, à savoir Grand Corps Malade avec Mesdames à la 9ème place et Julien Doré avec aimée à la 10ème.

À noter…

Mylène Farmer qui avait fait un très bon démarrage la semaine dernière avec Histoires de quitte déjà le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France. Pour sa troisième semaine d’exploitation, Vincent Niclo quitte également le Top 10, tout comme le tandem Vitaa et Slimane. Un tandem qui devrait toutefois encore enregistrer de très bons chiffres de ventes avec les fêtes de fin d’année…

Du côté des nouveautés, la semaine prochaine risque de voir les chiffres en streaming exploser pour Jul qui vient de libérer ce vendredi 18 décembre son nouvel album Loin du monde. Nous pourrions également voir Paul McCartney réaliser un joli démarrage en France avec McCartney III.

Deux autres opus pourraient également faire un petit effet : don dada mixtape vol.1 de Alpha Wann et Music To Be Murdered By – Side B de Mister Eminem.

FOCUS…