Top Albums de la semaine 52 : Indochine toujours au sommet, Jul frappe fort !

Indochine reste N°1 des ventes d’albums en France devant JUL qui signe un très beau démarrage avec Loin du Monde. Le détail avec aficia.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 18 décembre au 24 décembre 2020 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Indochine N°1

Pour sa seconde semaine dans les bacs Indochine reste N°1 avec Singles Collection (1981-2001). Le groupe avait eu l’occasion de vendre 51.471 copies en première semaine, lui assurant ainsi un Disque d’Or. Il est suivi par Jul qui fait son retour dans les bacs avec Loin du Monde. Le rappeur originaire de Marseille écoule 41.021 copies de son projet, lui qui a fait un démarrage explosif sur Spotify.

Le podium se complète avec AC/DC et l’album Power Up. Il passe ainsi de de la seconde à la troisième place après six semaines de présence dans le Top Albums France.

Vive la France !

Le reste du classement reflète l’engouement à l’approche des fêtes de fin d’année du public pour la variété française et des valeurs sûres. Calogero est quatrième avec Centre Ville en perdant une place. Vianney reste à la cinquième position avec N’attendons pas et Francis Cabrel passe de la quatrième à la sixième place avec À l’aube revenant qui n’a pas quitté le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France depuis sa mise en rayons il y a dix semaines.

Julien Doré s’offre une belle remontée pour aimée. Son album passe de la dixième à la septième place devant Claudio Capéo avec Penso a te qui chute de la sixième à la huitième place.

On termine le Top 10 avec Gims et Le Fléau qui passe de la septième à la neuvième place pour 27.874 ventes de plus au compteur. Grand Corps Malade clos le Top 10 avec Mesdames qui compte 27.771 nouvelles ventes après 15 semaines de présence dans les bacs.

À noter…

Seul Johnny Hallyday avec Son rêve américain quitte le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France. Il se classe 11ème. Juste derrière lui on trouve le tandem Vitaa et Slimane avec Versus, Kendji Girac avec Mi Vida à la quatorzième place et Mylène Farmer avec son best-of Histoires de juste en dessous.

Côté nouveauté, Paul McCartney doit se contenter d’entrer à la 17ème place avec McCartney III, l’alliance entre Heuss L’Enfoiré et Vald pour Horizon Vertical se classe directement 20ème tandis que Tokooos II de Fally Ipupa entre à la 80ème position.

On note du côté international que Shawn Mendes entre dans le Top 200 des meilleures ventes d’album. En effet, Wonder se classe 135ème. Eminem, lui, entre directement 137ème avec Music To Be Murdered By – Side B alors que l’on trouve la version originale de l’opus à la 157ème place.

Focus…