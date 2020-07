Clip “Laissez Passer” : Chiloo t’invite à la fête avec Vianney !

C’est le nouvel artiste qui monte… Chiloo dégaine le clip de “Laissez Passer”, une vidéo qui devrait largement faire son effet avec quelques guests en prime. C’est à voir sur aficia.

À la rédaction c’est en avril dernier que nous avions le plaisir de succomber à l’univers de Chiloo. C’était alors avec le clip de “Dessin” et déjà la promesse d’un univers riche avec une plume exquise et un flow addictif.

Cette promesse sera rapidement confirmée le 8 mai dernier avec la publication de Promesses à tenir, son premier EP. Depuis, Chiloo a largement eu l’occasion de conquérir le coeur des médias et du public.

Chiloo laisse passer…

Entre rap et chant, avec un flow qui baigne dans un rap parfois brut et uné écriture plus que soignée, Chiloo et la nouvelle étoile montante de la scène urbaine française. Jeune, frais, vif et d’une bonne humeur contagieuse (il suffit de le voir dans notre format ‘10 Moi’ pour s’en convaincre), Chillo semble avoir toutes les cartes en main pour être l’un des incontournables de cet été.

Car oui, son nouveau single, “Laissez Passer”, maintenant mis en images risque bien d’envahir les playlists estivales et de squatter les radios. C’est rythmé, c’est festif, c’est dansant et contagieux ! Alors que le titre enregistre des millions de streams et qu’il a fait un véritable carton sur Tik Tok, le clip, lui, risque de connaître le même succès.

La recette est simple : sur “Laissez Passer” Chiloo nous invite sur ‘une instru do Brazil’ et nous propose de plonger dans les délices de l’été. Le tout est forcément joyeux et dansant, pimenté par la présence, par exemple, de notre sage Vianney. Alors, si Chiloo aime Prévert, qu’il trouve son inspiration quand la nuit tombe et qu’il est le rappeur le plus raisonnable une chose est sûre : il est l’un des nouveau talent à suivre absolument en 2020 !

Découvrez “Laissez passer”, le nouveau clip de Chiloo :