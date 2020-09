Clip “Holy” : Justin Bieber en quête de spiritualité avec Chance The Papper

Une nouvelle page se tourne déjà pour Justin Bieber qui vient de dévoiler aujourd’hui “Holy” en compagnie de Chance The Rapper. Il s’accompagne d’un clip magnifique à voir avec aficia.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps le retour de Justin Bieber avec du neuf. Même pas un an après la sortie de Changes, un album qui n’aura pas réellement convaincu le public contrairement à Purpose qui avait fait un réel carton partout dans le monde.

Porté par le titre “Yummy” le dernier album aura eu une exploitation difficile avec la crise du covid qui passe par là et l’annulation de sa tournée des stades qui doit être reportés à l’année prochaine dans une version plus réduite. Qu’importe, Justin Bieber semble avoir de quoi rebondir…

Justin Bieber x Chance The Rapper

Si nous avons eu l’occasion de croiser Justin Bieber dans le clip de “Popstar” pour remplacer Drake aux côté de Khaled, le clip affichant maintenant plus de 52 millions de vues, c’est bien avec un titre inédit et original qui s’affiche aujourd’hui : “Holy”.

Le titre ne laisse pas de place au mystère, Justin Bieber parle bien de spiritualité et invite pour l’occasion Chance The Rapper. Avec une production sobre, parfois minimaliste, Justin Bieber tente de viser juste et dans le mille : droit dans le cœur des Hommes. Et pour faire encore mieux, il accompagne le titre d’un clip magnifique.

Il fait pour cela confiance en Colin Tilley et on le retrouve dans la peau d’un ouvrier. Le traitement de l’image est sublime, mettant en scène Justin Bieber qui doit faire face aux difficultés de la vie en pleine crise mondiale. Fermeture d’usine, perte d’emploi et des repères. Il faut alors trouver de la chaleur auprès des siens, dans la foi. Un message parfois simple mais qui vise juste, appelant à l’entraide et au vivre ensemble afin de faire face aux difficultés de la vie dans un monde moderne parfois un peu trop égoïste et nombriliste.

Découvrez “Holy”, le nouveau clip de Justin Bieber :