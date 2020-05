“Cette mélodie” : Navii fait un saut dans les années 80. Écoutez !

Navii a bien l’intention de faire résonner “Cette mélodie” dans nos têtes cet été. Découvrez son nouveau single sur aficia.

Quel parcours depuis “Alors souris” en 2014 ! Navii a enchaîné les succès, lui permettant de côtoyer le sommet des charts avec “J’écoute du Miles Davis” et d’enchaîner avec “Turbulences”. Mais il est grand temps de penser au troisième album. Minuit 17, attendu pour cet été comme l’artiste nous le confiait récemment dans notre Live Session ‘At Home‘, est déjà promu par les singles “New York 90” et “En attendant mon heure”.

Au programme de ce nouveau cru, de nouveaux horizons, de nouvelles influences, de chouettes collaborations comme sur “Cette mélodie”, le nouveau single. On retrouve à la prod’ le trio Royale Avenue qui vient apporter des sonorités eighties à une belle ritournelle. Navii ose introduire des déstabilisants »Da da da di dam dam » qui rentrent immédiatement en tête. On a des envies d’ailleurs, des envies de prendre la route, et d’appuyer sur pause…

Découvrez la vidéo lyric de “Cette mélodie” de Navii :