Taylor Swift de retour avec un nouvel album et le clip de “cardigan”

C’est un retour surprise pour Taylor Swift. Elle vient de publier son nouvel album folklore ainsi que le clip qui habille “cardigan”. C’est à découvrir sur aficia.

C’est un retour qui risque de ravir de nombreux fans, celui de Taylor Swift avec folklore, un opus surprise qui arrive dans les bacs moins d’un an après Lover qu’elle avait me en avant avec des titres comme “Me!” en compagnie de Brendon Urie, “You Need To Calm Down” ou encore “Lover” et “The Man”.

L’artiste signe ici son huitième disque en offrant seize titres au public, l’édition physique en comprenant un de plus. Un opus bien moins pop que le dernier en date, mettant bien plus en avant la sensibilité et le côté organique d’une artiste qui avait eu l’occasion de se faire connaître avec de la country. Un univers plus dépouillé sur lequel on retrouve la signature de Bon Iver et Aaron Dessner.

Taylor Swift, simplement…

Si cet album est une surprise pour le public, il semble également l’être pour la chanteuse. En effet, elle s’explique sur son compte Instagram concernant cette sortie inattendue, expliquant que les derniers mois étaient compliqués mais prolifiques également.

La plupart des choses que j’avais prévues cet été ne se sont pas produites, mais il y a quelque chose que je n’avais pas prévu et qui s’est bien réalisé. Taylor Swift

Aussi, pour accompagner la sortie de folklore , Taylor Swift dévoile les images qui viennent habiller le titre “cardigan”. Un clip aux allures de conte de fées, poétique et rêveur. Plus de quatre minutes d’un beau voyage musical et visuel avec, à la réalisation, Rodrigo Prieto connu pour ses collaborations avec Martin Scorsese et Ang Lee par exemple.

Découvrez “cardigan”, le nouveau clip de Taylor Swift :