AaRON éclaire les ombres sur ‘Anatomy Of Light’

Verdict

AaRON nous avait laissé en 2015 avec We Cut The Night, un projet qualitatif et magnétique duquel se dégageait de la noirceur et de l'introspection. Cinq années sont passées et c'est avec un simulacre de lumière que les garçons ont décidé de revenir. Après l'écoute de l'opus, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas de mensonge à la lecture du nom du projet, AaRON livre bien des pistes aux mélodies plus enjouées et chaloupées et des textes poétiques qui interrogent toujours avec autant de subtilité notre société mais qui s’octroient aussi le droit d'aborder des thématiques plus légères.

Anatomy Of Light est peut-être plus aérien et solaire musicalement que son prédécesseur mais pas plus simple pour autant. Et c'est bien là tout le mérite qu'ont Simon Buret et Olivier Coursier qui parviennent merveilleusement bien à injecter de la positivité et du lyrisme dans des chansons qui ne tombent pas dans la banalité ou dans quelque chose de générique. AaRON signe un quatrième disque résolument électronique et fascinant pour lequel tout un chacun peut aisément s'identifier aux différents textes dont les interprétations peuvent varier en fonction du vécu de chacun. AaRON manie brillamment les mots et les sons, le tout sublimé des délicates modulations de voix de Simon Buret.