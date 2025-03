BANKS, La Grande Dame, Leony et Rebecca Black : On a écouté leurs albums !

À en voir le titre du nouvel album de BANKS, on croirait qu’il s’agit d’un album glauque, mais la réalité est toute autre… car nous sommes sur le projet le plus joyeux de la chanteuse américaine. Icône de la scène alternative, l’interprète de “Waiting Game” continue de se surpasser à chaque fois.

Et après la sortie du rework de l’album qui l’a faite connaître – Goddess – les fans savaient que l’ancienne BANKS allait faire un come back. Ils ne se sont pas trompés, car Off With Her Head (traduisez par “Qu’on lui coupe la tête”) contient tous les éléments de la recette BANKS : des productions dark et pesantes dignes des plus gros films hollywoodiens, des paroles brutes et sincères ainsi que des vocals envoûtants. Après une phase passée à chanter des ballades, l’ancienne BANKS est de retour et elle a fait appel à ses anciens collaborateurs pour l’épauler : Totally Enormous Extinct Dinosaurs ou encore SOHN.

Il y a également de la nouveauté, grâce à des duos explosifs partagés avec Yseult, Sampha et Doechii – la nouvelle it girl du rap américain. On garde également le très amusant “Delulu” ainsi que le percutant “Best Friends”, qui raconte magnifiquement une rupture amicale. Probablement le meilleur album alt depuis le début de l’année !

Top titres :