Lettre d’Amour à… : Ronnie nous présente son premier EP !

Dans ce nouvel épisode du podcast, Mihai a reçu une artiste qu’il faudra surveiller de très près en 2025 : Ronnie. La jeune femme originaire de Grenoble vient de sortir son nouvel EP, et a choisi Lettre d’Amour à… pour en parler.

Après un épisode dédié à la musique électronique avec XIXI, ce quatorzième épisode de Lettre d’Amour à… fait honneur au rock avec une invitée bien spéciale : c’est Ronnie qui, à son tour, dédie une lettre d’amour. Et l’artiste – ou plutôt le groupe de son choix – est Supertramp.

Avec son esthétique rétro colorée et ses sonorités envoûtantes, Ronnie propose un son unique dans le paysage musical français, mais cela n’était pas gagné dès le départ pour la jeune artiste aujourd’hui signée chez Entreprise Records (Sony Music). Dans cet épisode du podcast, Ronnie – Tina, de son vrai nom – est revenue sur ses débuts sur la scène parisienne, de ses premières compositions à ses vidéos réalisées en famille… jusqu’à la sortie de son nouvel EP, La Romance. Après vous avoir fait vivre les différentes release parties du projet, aficia vous propose d’apprendre à connaître Ronnie, qui du haut de ses 27 ans a énormément d’ambition a revendre.

Et évidemment, un épisode de notre podcast n’en est pas un sans une lettre d’amour. Et lorsque nous avons demandé à Ronnie quel.e artiste a inspiré son projet musical (encore très frais), le nom de Supertramp est apparu comme une évidence. Le groupe de rock anglais – dont le line up a évolué au fil des années – a marqué des générations d’artistes du monde grâce à leur capacité à produire des tubes pleins de sens et aux paroles évocatrices. La France a particulièrement été sensible à leur album monumental, Breakfast in America, qui aujourd’hui encore figure dans le Top 5 des albums les plus vendus dans notre pays. Rien que ça !

Alors faites-vous un bon thé et blottissez-vous au chaud sous un plaid pour ce nouvel épisode du podcast qui, on l’espère, saura vous réconforter. D’ailleurs, si vous restez jusqu’au bout, vous aurez même quelques révélations sur le prochain clip de Ronnie – qui s’apprête à sortir très bientôt !

Et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et une nouvelle artiste à découvrir !

Découvrez le dernier épisode de Lettre d’Amour à…, avec Ronnie :