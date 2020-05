ANIMA : sa playlist exclusive avec Genesis, Starmania, Massive Attack…

En exclusivité pour aficia, ANIMA livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Après une carrière déjà très riche avec un NRJ Music Awards en 2013 pour la révélation francophone de l’année et à la tête de plusieurs albums, dont le dernier, La folie des hommes, date de 2018, Louis Delort redémarre une nouvelle aventure, ANIMA, aux côtés de sa fiancée Angèle.

Ce binôme se décrit comme “un duo mixte français proposant une musique indie-pop”. Un premier single sort aujourd’hui, “Fight/Focus” que nous avons eu l’occasion d’évoquer autour d’une belle interview…

ANIMA, de Foals à Jeff Buckley…

Mais avant de découvrir l’interview d’ANIMA, on vous propose de plonger dans l’univers musical du groupe, ses inspirations du moment. Découvrir l’univers d’un artiste en écoutant ce qui se cache dans sa playlist du moment, tout simplement.

Nous connaissions Louis Delort comme un grand passionné de pop-rock, il nous a donc glissé du Radiohead, du Genesis, du Bob Dylan et du Pink Floyd, évidemment ! Seul titre français cité, c’est un morceau de Starmania. Et pour finir, le titre de leur fiançailles, “Lover, You Should‘ve Come Over” de Jeff Buckley. Tellement romantique !