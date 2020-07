Léa Paci : sa playlist exclusive avec The Weeknd, Doja Cat, Jeanne Added…

En exclusivité pour aficia, Léa Paci livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Nous recevons ce jour en interview une artiste que nous suivons depuis ses débuts : Léa Paci. C’est avec “Adolescente pirate” dont le clip cumule près de 6,7 millions de vues sur YouTube ou encore “Pour aller où” que la jeune artiste s’est dévoilée au public français et même belge puisque Léa Paci a eu la chance de se produire plusieurs fois dans ce pays voisin.

Dernièrement, Léa Paci était de retour avec le positif “Ne reste pas de glace” dont le clip réalisé par Quentin Curtat vient d’être publié.

Une PlayList entièrement anglophone

Mais avant de découvrir l’interview de Léa Paci, et après avoir eu le plaisir de la recevoir en live dans notre émission hebdomadaire ‘At Home‘, on vous propose de plonger dans son univers musical et ses coups de cœur du moment. Découvrir l’univers d’un artiste en écoutant ce qui se cache dans sa playlist du moment, tout simplement.

Ce que Léa Paci écoute en boucle actuellement, c’est très solaire et estival comme “Say So” de Doja Cat, “Ily” de Surf Mesa et Emilee ou encore “Supalonely” de Benee, des titres d’ailleurs très populaires sur Instagram. L’incontournable “Blinding Lights” de The Weeknd fait également partie de sa playlist actuelle au même titre que “Sunday Best” de Surfaces et “Mutate” de Jeanne Added.