Trinix : sa playlist exclusive avec Tones and I, Justin Bieber, The Weeknd…

En exclusivité pour aficia, Trinix livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Vous ne connaissez pas encore Trinix ? Alors nous vous présentons Josh (27 ans) et Loïs (21 ans), deux copains lyonnais qui ont fait du pad leur instrument fétiche ! Devenus des visages incontournable de la musique électronique en France, ils ont également acquis une solide communauté sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram.

Au programme chaque semaines : de courtes capsules de sur le confinement, leur humeur du moment, leurs voyages, mais surtout de la musique ! De “Other Side” à “Rodéo” en passant par le récent “Find Me”, Trinix nous emmène à chaque fois dans un voyage unique et moderne !

Trinix : de Justin Bieber à Green Day

C’est pourquoi, en plus d’une interview, Trinix nous a également concoctée sa playlist du moment avec ses titres favoris. Car c’est important de savoir ce qu’écoute l’artiste… Et il y en a pour tout monde !

De la petite découverte avec PLÜM avec des artistes plus confirmés comme Justin Bieber et son titre “Intentions” sans oublier Green Day, Josh nous gâte. Quant à Loïs il adhère à l’univers de Flume et les récents titres de The Weeknd (“In Your Eyes”) et Snoop Dogg, entre autres !