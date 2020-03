Clip ”In Your Eyes” : The Weeknd plus mortel que jamais !

Trois jours après la sortie de son album After Hours, The Weeknd nous invite à découvrir le clip de ”In Your Eyes”. C’est à découvrir sur aficia.

C’était l’évènement attendu de la semaine passée. Son album After Hours marque le grand retour de The Weeknd. Il signe ainsi son quatrième album studio ! Un retour fracassant que le chanteur canadien prépare depuis des mois avec la sortie de titres tels que ”Blinding Lights” ou, plus dernièrement, ”After Hours”.

Avec After Hours, The Weeknd nous livre un album concept. Que ce soit lors des promotions télévisées dans lesquelles il surgit balafré et ensanglanté comme sur la pochette de son album, l’atmosphère qui s’en dégage et les visuels partagés. Tout fait lien et le résultat de ce projet est époustouflant. À travers les onze pistes, l’artiste nous transporte dans son univers rempli de peurs, de doutes, et de regrets. Une introspection entre sonorités funk, pop et rn’b qu’il chante en toute sincérité.

Les surprises sont de tailles puisqu’à peine deux jours après la sortie de son album, qu’il nous dévoile la version deluxe comprenant cinq nouveaux titres dont une collaboration avec Lil Uzi Vert. Il accompagne le tout de la mise en images du titre ”In Your Eyes”.

”In Your Eyes…”

Déjà annoncé comme le tube de l’été par certains journalistes, le titre ”In Your Eyes” a en tous cas tout pour l’être. À la fois entraînant, dans l’ère du temps et avec une boucle hyper addictive, il a de quoi séduire le plus grand nombre.

Quant à la mise en images que l’on doit à Anton Tammi, The Weeknd apparaît comme un tueur en série qui n’a qu’une hâte, en finir avec la belle Zaina Miuccia. Un clip qui nous plonge dans une atmosphère angoissante digne d’un film d’horreur… Mortel !

Découvrez ”In Your Eyes” de The Weeknd :