2020 en 12 titres avec Oscar Anton, Kaky, Dajak…

Difficile de sélectionner seulement douze titres qui ont marqué mon attention en cette année 2020. Et pourtant, les rédacteurs d’aficia et moi-même l’avons fait.

L’année 2020 se termine et il est bon de se rappeler les douze titres qui ont tourné en boucle dans ma bande son, qui m’ont aidé à traverser une quelconque épreuve et m’ont surpris par leur authenticité.

Plus que l’année dernière, cette fois-ci, la musique anglophone a trouvé son équilibre avec la musique française. Et c’est avec l’insatiable duo entre Dua Lipa et Angèle sur le titre “Fever” que j’ai eu ma préférence. De belles découvertes également avec Dajak, Saskia et Kaky qui ont su démontrer un univers musical qui m’a interpellé. Toujours dans un univers très éclectique, le rock des twenty one pilots, de Blackbear et de All Times Low avec le titre “Monsters” vient se rajouter à la pop et au rap déjà présents depuis des années dans ma playlist.

Que 2021 nous réserve son lot de pépites musicales et nous permet d’explorer de nouveaux horizons pour notre plus grand bonheur.