L’année 2019 touche à sa fin, une année riche musicalement. J’ai souhaité vous faire écouter un aperçu de ce que j’ai moi-même beaucoup écouté cette année. Voici donc ma playlist !

Contrairement à beaucoup, j’écoute très rarement des musiques en boucle, même celles que j’apprécie beaucoup. J’ai une tendance à me lasser très vite. C’est pourquoi j’ai besoin de m’intéresser, de tendre l’oreille, d’être curieux, d’écouter beaucoup de choses variées. C’est également pour toujours alimenter mon smartphone de nouvelles chansons et pour me débarrasser des plus dépassés. C’est cruel, mais c’est comme ça ! Alors voici les 12 chansons qui ont rythmé mon année 2019 !

Cette playlist est l’occasion d’observer que mes goûts musicaux ont évolué depuis mes débuts. On retrouve davantage de chansons émotionnelles, vibrantes où le texte prend le dessus sur des productions parfois up-tempo. Des mélodies ou des mots forts, bruts, m’entraînent avec elles. Plusieurs titres me sont sortis de l’esprit assez naturellement, comme le dernier single de James Arthur intitulé “Quite Miss Home”, ou “Fire On Fire” de Sam Smith. Toutes deux sont passés un peu à la trappe en France, et pourtant : quelles chansons !

De Sam Smith à The Chainsmokers…

Même chose pour “Arcade” du valeureux gagnant de l’Eurovision 2019, Duncan Laurence, en représentant les Pays-Bas. La chanson a eu son petit succès, mais pas assez selon moi. En français, c’est aussi le cas avec “Aux étoiles” du boyband Colours In The Street que j’ai eu l’occasion de découvrir en concert à Paris et que j’ai eu en interview. Nos petits Coldplay à la française ont du talent à revendre ! Charmé également par la force d’Yseult avec son PUISSANT “Corps”. Une claque !

Dans un registre plus dansant, plus festif, car c’est aussi ça qui me décrit dit-on, j’ai choisi évidemment “No Sleep” de mon chouchou Martin Garrix dont j’admire la carrière depuis “Animals”. Au LollaPalooza Festival il a mis une ambiance survoltée et je ne pouvais pas ne pas le citer. Dans le même registre, “Takeaway” de The Chainsmokers et Illenium, qui misent sur un morceau future-bass avec beaucoup de mélancolie. J’aime beaucoup ce mélange, tout comme peut le faire Lost Frequencies avec “Beat Of My Heart” et sa voix envoûtante, robotisée, mais hypnotique sur une prod’ qui l’est tout autant.

Côté francophone, le projet du collectif Bon Entendeur m’a beaucoup séduit dans son intégralité, de part son originalité et celui de Magenta qui arrivera courant 2020 également. Il est déjà promu par le premier extrait “Assez ?” sur lequel j’ai juste envie de danser comme jamais sur le refrain complètement dingue !

Il me reste à vous citer un morceau de Bastille qui aurait mérité une plus belle exposition avec “Doom Days” où la voix de Dan Smith vient me prendre de plein fouet. Autre gros coup de cœur, “One by One” de Broken Back, toujours autant charmé par la la musicalité que donne l’artiste à sa musique, au ton fédérateur et à l’énergie qu’il peut donner sur scène. J’ai hâte de pouvoir écouter son nouvel album qui se fait attendre !

Mention spéciale pour “Avant toi ” de Vitaa et Slimane que j’aurais volontiers ajouté comme 13ème et ultime chanson ♥. Mais aussi Suzane ou encore Jeanne Added !