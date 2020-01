The Avener : sa playlist exclusive avec The Weeknd, Tim Dup, Rilès…

En exclusivité pour aficia, The Avener livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Cinq ans après avoir fait chavirer le cœur du public avec The Wanderings of The Avener, certifié Triple Disque de Platine, le producteur niçois présente ce vendredi 24 janvier Heaven. Son petit ‘paradis‘ est déjà promu par les titres “Beautiful”, “Wild” et “Under The Waterfall”. Un disque fait de 16 compositions et re-work travaillés avec amour, passion et délicatesse. On en a plus longuement parlé au cours d’une interview sincère et riche…

The Avener : de Lenny Kravitz à Riles…

Outre son interview, The Avener nous glisse ses titres du moment pour former sa playlist exclusive. Parmi les morceaux qu’il écoute en boucle en ce moment il y a évidemment le dernier petit bijou de The Weeknd, “Blinding Lights”, mais aussi “Lost In Yesterday” de Tame Impala et “And The Sea” de Poolside. Dans un autre registre, il y a un bon Rilès, du Jimmy Cliff et sa découverte à lui, Tim Dup avec “Le visage de la nuit” pour la touche francophone. Il y a du bon, du très bon même !

Découvrez la playlist exclusive de The Avener pour aficia :