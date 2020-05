At Home avec The Avener…

Nous avons eu le plaisir de recevoir The Avener dans notre Live Session ‘At Home’. Une émission en direct à revivre avec aficia.

The Avener, Tristan Casara pour les intimes… Pour ceux qui ne le connaissent pas encore c’est un producteur niçois qui a largement eu l’occasion de conquérir les foules. Souvenez-vous : en 2014 débarque sur les ondes le titre “Fade Out Line”, le succès est presque immédiat pour récolter, après 5 ans d’exploitation, un Disque de Diamant pour 50 millions d’équivalents streams.

Depuis, il aura eu l’occasion de publier l’album The Wandering of the Avener (2015) certifié Triple Disque de Platine pour l’équivalent de 300.000 ventes, de collaborer avec Mylène Farmer sur l’album Interstellaires en produisant le titre “Stolen Car” puis de revenir, en janvier dernier, avec Heaven, son second opus.

Cet opus regorge de pépites musicales comme “Beautiful”, “Wild”, le puissant “Under The Waterfall” avec un clip grandiose ou encore “900 Miles”.

Habitué aux rencontres sur aficia, et après l’interview accordée en janvier pour la sortir de son nouvel opus, ce Live Session avec The Avener est l’occasion pour nous de revenir sur sa carrière, de faire le point sur ses projets à venir et parler musique, forcément…