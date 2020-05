Alors que la population est confinée depuis le mois de mars, The Avener a décidé d’exploiter un titre de son dernier album Heaven pour en produire un clip où il témoigne de cette étrange période. C’est à découvrir sur aficia.

De retour avec Heaven le 24 janvier dernier, The Avener a proposé un retour fracassant après cinq années d’absence. Composé de 16 titres, le projet est riche autant par son style que par ses collaborations. On y retrouve des artistes comme Bipolar Sunshine, M.I.L.K., AYO, Arrow Benjamin ou encore Josef Salvat. Et parmi toutes ces pistes, et après des titres comme ”Beautiful”, ”Wild” et ”Under the Waterfall”, il exploite aujourd’hui ”900 Miles”.

Un choix qu’il a décidé d’accompagner en ce 30 avril, d’une mise en images particulière épaulées par son bras droit, Seb Caudron (réalisateur). C’est donc en plein confinement et à distance qu’ils ont mis en commun leur talent pour livrer un message à la fois visuel et textuel qui reflète la situation actuelle.

”Le désespoir est la matière première d’un changement radicale”

Le clip de ”900 miles” est une véritable performance. À bord de son skate, Seb Caudron nous invite à capter avec lui la vibration de cette ville déserte qui d’habitude est noyée de monde. Le tout en se laissant planer par la musique rythmée et dansante de The Avener.

Les plans qui se succèdent durant 2 min 40 nous font découvrir la capitale sous une nouvelle énergie montrant un contraste entre ce vent de liberté et le désespoir des personnes sans-abris qui luttent pour trouver un peu de réconfort.

Je suis persuadé que nous allons trouver une énergie nouvelle et nous réinventer.

Il faut pour cela s’échapper et continuer à rêver. Seb Caudron

Ce clip est aussi conçu comme un appel aux dons, pour aider ces personnes en difficulté et ainsi améliorer leur quotidien grâce à la Fondation Abbé Pierre qui œuvre pour leur bien. Un geste fort, fédérateur et qui donne de l’espoir pour l’avenir !

Découvrez ”900 Miles” de The Avener :