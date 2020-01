Alec Benjamin exorcise ses “Demons”

ALEC BENJAMIN Actualités Discographie Concerts

Alec Benjamin livre le titre “Demons” usant toujours du charme de sa voix et de la guitare omniprésente. C’est en écoute sur aficia.

Alec Benjamin est la nouvelle sensation de la scène musicale depuis la publication de ‘Let Me Down Slowly” qui a eu l’occasion de le faire connaître au-delà des frontières. Preuve de son succès, le jeune artiste est à l’affiche du Lollapalooza de Paris cette année…

Il faut dire que son univers à de quoi séduire : une pop douce porté par une voix identifiable, toujours largement porté par la guitare acoustique. Alec Benjamin se livre simplement, porte un regard direct sur le monde et les sentiments. Et ça fait son effet : “Must Have Been Wind”, “If I Killed Someone For You”, “Mind Is A Prison”, “Jesus in LA”… chaque titre rencontre un beau succès.

Alec Benjamin vers son premier album…

Du haut de ses 25 ans, et après avoir publié Narrated for You en 2018, Alec Benjamin compte bien séduire un plus large public cette année avec la venue de son son premier album. En effet, l’artiste originaire de Phoenix devrait offrir cet opus au printemps !

Pour le moment, le public peut se régaler avec “Demons”, une piste qui se fait douce dans la mélodie mais violent dans les mots qui accompagnent l’oeuvre. “J’ai tous ces démons cachés en dessous / Personne ne peut les voir, personne sauf moi” chante Alec Benjamin semblant naviguer ses sentiments comme perché au dessus du vide.

Découvrez “Demons”, le nouveau single d’Alec Benjamin :