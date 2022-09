Antes et Madzes : irrévérence talentueuse dans le clip “Il reste qui”

La rentrée approche pour aficia ! La rédaction profite de ce retour progressif pour partager ses coups de cœur estivaux. Les Toulousains Antes et Madzes en font partie, on fait le focus sur leur dernier clip : “Il reste qui”.

Sales gosses toulousains férus d’écriture et de rap, le duo Antes et Madzes fait partie de ces découvertes inspirantes d’acharnement. Ayant récemment dévoilé leur album ‘En vrai’ , les deux artistes y témoignent d’un « faire bien avec peu », d’une grande exigence sous couvert de simplicité…

“Il reste qui”

Parfait étendard de cet état d’esprit, le clip “Il reste qui” de Valentin Becouze aka @couzb. Tableaux déjantés et refrain entrainant, il ne fait aucun doute que le clip se veut la porte d’entrée de l’univers. Plans originaux, montage dynamique, le rendu est loin d’être brouillon. Car oui, derrière une apparente décontraction ou des thèmes glandeurs de la vie normale, Antes Madzes livrent à leurs auditeurs une véritable créativité. Ajoutez à cela une belle diversité de prods et de flows, ( “J’entends que toi” ) , des lyrics parfois bien plus subtiles que d’apparats, ( “C’est pas ma faute” ), vous obtenez un duo qu’il serait bête d’ignorer.

Fiers représentants d’une scène rap débrouillarde mais non moins inventive, la rédaction vous conseille d’y tendre l’oreille. En tout cas nous, on le fera !

Antes et Madzes : découvrez leur clip “Il reste qui” :

Production : Frip Record / A.D.J.C.I

Réalisation : Valentin Becouze (@couzb)

Compositeurs : Frip, Léo Magos

Découvrez leur projet ‘En vrai’ :

