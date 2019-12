Le Festival des Eurockéennes de Belfort annonce les premiers noms de son édition 2020 et quelques nouveautés. C’est à découvrir sur aficia.

C’est la saison ! La saison où chaque les festivals annoncent les premiers noms des artistes présents pour les éditions à venir. Dans cette catégorie, nous avons déjà eu l’occasion de mettre en relief la programmation du Felyn Stadium Festival, du Festival Avec le Temps, le Printemps de Bourges et La Nuit de l’Erdre.

On patiente jusqu’à demain pour vous offrir les premiers noms présent à l’édition 2020 du Festival Art Rock, lundi prochain pour le début de la programmation des Vieilles Charrues… Mais aujourd’hui c’est bien les Eurockéennes de Belfort qui annoncent la couleur avec du lourd, du bon et de l’éclectisme.

Dj Snake, Massive Attack, Simple Minds…

Rendez-vous les 02, 03 et 04 juillet prochain à Belfort afin de profiter de trois jours de festivités et de musique. Comme le festival associatif aime le mettre en relief, depuis 1989 c’est déjà 1.777 concerts pour 2.813.000 festivaliers. Il faut dire que les Eurockéennes de Belfort savent y faire.

Pour preuve, il suffit de regarder les premiers noms de cette édition 2020 : DJ Snake, Massive Attack, Simple Minds, Foals ou encore Lomepal répondent présents. On retrouve également Vald qui vient de publier l’album Ce monde est cruel, Niska qui cartonne avec Mr Sal, The Luminers, la folie de Meute ou encore l’électrique Last Train.

En clair ? Il semble y en avoir pour les goûts de tous, il y a du pluralisme dans cette édition et c’est bien l’essentiel d’un tel festival. Mais, ce n’est pas terminé… En effet, les Eurockéennes de Belfort annoncent une nouveauté !

En mode Eurotronic jusqu’à l’aube…

La presqu’île du Malsaucy où se niche le festival risque de prendre des allures de dancefloor ! En effet, le samedi 4 juillet, juste après minuit, trois des scènes du festival se transforment pour accueillir les festivalier jusqu’à 5 heure du matin… Ainsi, cette nuit sera rythmée, pour le moment, par Paul Kalkbrenner, Meute et Paula Temple.

Le festival souhaite aller encore plus loin en offrant un véritable voyage immersif : l’intégralité du site prendra des allures de fête géante avec des artistes, des échassiers, des shows de lasers, des lanternes aériennes… Bref : une nuit qui s’annonce inoubliable.

L’heure du brunch…

Le bon plan du dimanche reste celui du brunch à la sauce Eurockéennes de Belfort. En effet, le festival propose un brunch géant au camping pour moins de 10€ par personne avec, au menu, saveurs et spécialités franc-comtoises.

Il semble que l’édition 2020 du festival des Eurockéennes de Belfort se place sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité !

Billetterie…

Les Pass sont déjà en vente. Celui à la journée est à 53€. Il faut compter 134€ pour le Pass 3 Jours.

Côté logement, c’est en mode ‘free’ pour toute personne qui aurait un Pass à la journée ou 3 jours. Chaque année le camping propose des animations (espace chill out, etc.) ainsi que des stands (brasserie, artisanat, déjeuners, préventions, etc.). Situé près du festival et du parking, un service de navettes gratuites est à disposition des festivaliers et campeurs (toutes les 10 minutes).

Le petit extra : la formule confort qui offre : une tente déjà montée, une zone réservée rien que pour vous, un espace ‘chill-out’, un espace sanitaires réservé et à proximité… Pour deux places, il faut compter 99€ et pour 4 il faut débourser 179€. Mais, vous pouvez repartir avec votre tente et des goodies s’invitent en bonus.