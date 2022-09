Bon Entendeur & Emma Peters regrettent l’été sur “Le Coup D’Soleil”

Bon Entendeur propose un nouveau titre nommé “Le Coup De Soleil”, pensé comme un souvenir de vacances. Ils y invitent Emma Peters, c’est à découvrir sur aficia.

Bon Entendeur ont décidément le don inné de nous faire voyager à travers leur musique nostalgique et rudement mélodique. Les deux DJ se sont fait une spécialité : remettre au goût du jour des immenses classiques de la chanson française d’avant 1980. Ainsi, ils rendent un formidable hommage à la langue de Molière depuis plusieurs années déjà.

Tout a commencé en 2018 avec la sortie du morceau “Le Temps Est Bon”, rework de Isabelle Pierre. Le morceau a été très diffusé en radio et a bénéficié d’un excellent bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux. C’est le début d’une formidable et intense aventure qui découle sur un 1er album nommé Aller Retour. Bon Entendeur reprend des classiques de Nino Ferrer ou encore Mouloudji à travers une production électronique délicate et léchée. L’album est un succès, écoulé à plus de 100 000 exemplaires.

Après 2 ans d’exploitation, ils ont laissé la place à un 2ème opus nommé Minuit, en y suivant toujours la même recette savoureuse et généreuse. Jane Birkin mais surtout Françoise Hardy et son mythique “Le Temps De L’amour” passe à la casserole. Mais, petite nouveauté, Bon Entendeur y inclue des rework de titres anglais dans un esprit plus festif et disco. L’album rencontrera un peu moins de succès mais il n’est reste pas moins une excellente magnificence de morceaux tous plus beaux les uns que les autres.

Déjà nostalgique de leur été

Bon Entendeur ne s’arrête pas là et nous propose une reprise de sans doute l’un des meilleurs morceaux contant les vacances et son esprit léger. Il s’agit de l’indémodable “Le Coup De Soleil” de Richard Cocciante, datant de 1979. C’est un titre qui parle d’un amour de vacances avec des mots d’une beauté rare. La musicalité du duo magnifie ce morceau d’une infime justesse et créativité. On ferme les yeux et on y est, au bord de la plage. Le coup de soleil se transforme presque en coup de blues, tant cette reprise nous envoie des images, des sentiments et des souvenirs d’été. La voix d’Emma Peters est parfaitement adéquat et apporte beaucoup de douceur à cette reprise.

Alors quoi de mieux qu’un clip ensoleillé pour un titre solaire. Bon Entendeur et Emma Peters nous emmènent en Méditerranée, sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante afin de prolonger cet été 2022 qui s’est arrêté brutalement. La vidéo est tellement dépaysante et contrastée. En effet, les femmes ont des allures de pin-up des années 70 et les hommes sont les dignes héritiers d’Alain Delon, le tout dans une imagerie hyper moderne. On se croyait presque dans un remake de La Piscine, film culte de 1969 avec Alain Delon et Jane Birkin (justement).

En contraste, nous retrouvons Bon Entendeur et Emma Peters à la plage ou sur un pédalo, à travers des images et des vidéos à l’apparence ancienne. Nous avons la sensation que les deux périodes ont été échangées, illustrant parfaitement la nostalgie du duo. Ciel bleu, mer turquoise et farniente finissent d’enfoncer le clou. L’été est malheureusement bien lointain. Il faut donc se projeter vers le prochain.

Découvrez “Le Coup De Soleil” de Bon Entendeur & Emma Peters :

Emma Peters a récemment sorti le titre “C’est Bon”. Il fait suite à son 1er album Dimanche, sorti en mars 2022. Elle est actuellement en tournée et passera par Paris La Cigale le 26 janvier 2023. Des dates à Lille, Toulouse ou encore Bruxelles sont également programmées.