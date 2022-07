Suzane, Trinix, Emma Peters… ces titres français parfaits pour l’été

Dans ce dossier, l’équipe d’aficia a sélectionné quelques titres d’artistes assez loin des radars radio ou émergents. Découvrez ces titres taillés pour la saison estivale.

Nous sommes début juillet, la saison estivale commence. Place aux soirées piscine, aux apéros à rallonge et aux après-midi plage. Des activités fort propices à l’écoute de musiques ensoleillées. Justement, nous avons ce qu’il vous faut. Voici un panel de titres essentiels à votre playlist de vacances.

Si tu as besoin de légèreté

Commençons par des titres légers, sans prise de tête. Forte de son succès avec le groupe Videoclub (désormais séparé), Adèle Castillon propose enfin son 1er titre solo, “Impala”. La voix langoureuse de l’artiste et la production toujours aussi pop 80’s est délicieuse pour la saison. L’artiste nous invite à “envoyer balader, danser tout l’été”. La vidéo y montre une Adèle en roue libre, s’amusant de tout. L’as de l’humour Paul Mirabel y fait une apparition. Dans le même registre, son ex-compère propose son deuxième single. Après “Break Up Diaries”, Mattyeux propose la ballade “Sometimes”. L’artiste sera très prochainement en interview sur aficia.

Découvrez “Impala” d’Adèle Castillon :

Toujours dans la légèreté, le duo Lunis nous propose une ode à la “Flemme”. Le couple issu de la dernière saison de la Star Academy est doué pour des titres pêchus, légers et terriblement addictifs. Merci à eux de dédiaboliser ce sentiment de flemme qui nous tous parcouru avec plus ou moins de férocité.

Enfin, Antoine Elie nous fera fondre avec sa guitare acoustique, sa voix grave et ses légères effluves de violons. L’artiste est de retour avec le titre “Longue Ballade”, un morceau tout doux pour les oreilles et les cœurs. Sa plume délicate est malheureusement loin des radars radio, malgré de leur soutien il y a quelques années avec le sublime “La Rose Et L’armure”,

Si tu as besoin d’évasion

Pour qu’un titre soit parfait pour l’été, il lui faut aussi un champ lexical autour du voyage. Et cet exercice, Tioma le maitrise merveille avec son titre “Carte Postale”. Le morceau se pare d’une nouvelle version estival grâce au remix par Trinix, aka les nouveaux petits princes de l’électro français. Le morceau y mêle voyage et histoire d’amour. C’est pétillant, frais et dangereusement addictif.

Le terme évasion est aussi le premier auquel on pense quand on évoque Gaël Faye. Ce poète, écrivain et rappeur a une plume sublime, des textes riches et des mélodies sensibles. L’un de ses derniers titres “Marée Haute” conte une histoire d’amour au bord de la mer avec un brin d’engagement. L’artiste vient de sortir son nouvel EP Mauve Jacaranda.

Découvrez “Marée Haute” de Gaël Faye :

L’engagement est également le cheval de bataille de Lilian Renaud. L’artiste franc-comtois que l’équipe d’aficia adore vient enfin de sortir le clip de “Combien D’airs”, un titre aux accents de pop irlandaise. Le morceau évoque l’incapacité de notre société a lutté contre le changement climatique et propose un clip des plus vivifiants à grands coups de ballades à cheval et de paysages sublimes.

Si tu as besoin d’amour

L’été est également propice à la détente et à l’amour, qu’il soit furtif ou passionné. Boostee l’a bien compris. L’artiste a connu un gros succès il y a quelques années avec “Pop Corn” mais malheureusement les médias et radios semblent l’avoir injustement délaissé. Son talent n’est pourtant plus à démontrer. Il revient pile pour l’été avec un titre passionné et léger nommé “Faux Départ”, entre électro et rap. Il y déclare sa flamme à sa dulcinée avec son grain de voix si reconnaissable.

Découvrez “Faux Départ” de Boostee :

Pour Mr. Giscard en revanche, l’amour n’est pas si simple et peut même être multiple. Le morceau “Pas Personnel” est savoureux dans ses mélodies, avec ses effluves de guitares et son flow électro. Il fait très Parcels, voire Daft Punk. Le timbre particulier de l’artiste nous réchauffe également malgré la rupture amoureuse qui semble se profiler dans le texte. C’est un artiste à suivre de très près.

Enfin, pour Emma Peters, l’amour n’est pas réciproque dans son titre “C’est Bon”, qui porte d’ailleurs très bien son nom. Avec une production minimaliste et un texte assez fun, l’artiste lâche prise après l’excellent et délicat “Le Temps Passe” qui a eu un joli petit succès radio. Dans la vidéo, place au sport, au soleil et aux amis, 3 ingrédients essentiels pour passer un bel été. Le titre est frais, très posé et entêtant.

Mais aussi

D’autres artistes au succès bien plus prononcés proposent également des titres taillés pour l’été. Nous pouvons citer par exemple Jérémy Frérot et le sublime “J’ai La Mer” dédié à son fils. Le morceau est l’un de plus beaux de son album Meilleure Vie. Bigflo & Oli parent également l’excellent “J’étais Pas là” de savoureuses notes de flamenco et de sonorités hispaniques propres à leurs origines argentines. Suzane propose aussi le titre “Belladonna” extrait de son prochain album à venir. Enfin, Céphaz propose le pétillant et lumineux “Ne Te Retourne Pas”. L’artiste jouit d’un soutien radio important depuis le succès de son titre “On A Mangé Le Soleil” qui avait concouru pour représenter la France au concours de l’Eurovision.

Découvrez “Ne Te Retourne Pas” de Céphaz :