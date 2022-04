C’est clippé #16 avec Johnny Jane, Murgida, Aloïse Sauvage & Vald ft. Orelsan

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Johnny Jane – Hier soir

Entre la chanson, la pop, un rock anglo-saxon et un flow plus urbain… c’est ce qu’on appelle un artiste hybride. Johnny Jane est de retour avec “Hier soir”, un titre écrit “naturellement instinctivement”. Désabusé et mélancolique, l’artiste originaire d’Orléans prépare un EP aux petits oignons. Il y “chante la fête pour tromper l’ennui, l’alcool pour faire aller et les amours perdus”. Pour le clip, l’artiste s’est entouré de sa bande de potes et nous emmène dans son quotidien. En revanche, pas certain que les médocs soient le meilleur remède ! 😉

MURGIDA – JE PEUX PAS ME PERMETTRE

Que vous permettez-vous de faire pendant une journée à Paris ? Pour découvrir la réponse à cette question, Murgida a donné son avis dans un titre à la fois funk et vintage. “Je peux pas me permettre” surfe sur des propos légers et des rimes entêtantes. La mise en images en VHS réalisée par Nicolas Garrier nous emmène dans une journée rythmée par les désirs de l’artiste. Fini les codes et les barrières, le clip nous invite à lever le pied et à vivre sa vie comme bon nous semble !

Aloïse Sauvage – Focus

Ces derniers mois, Aloïse Sauvage était plutôt discrète musicalement parlant mais s’est principalement concentrée sur ses projets cinématographiques. Cependant, l’artiste au flow détonnant est bel et bien de retour en musique. Désormais signée chez Capitol, l’interprète de “À l’horizontale” opte pour “Focus” et réalise un retour frappant ! C’est brut, c’est incisif, c’est tout simplement Aloïse Sauvage, avec un côté rap davantage mis en avant ici. Et cette énergie débordante indissociable de la chanteuse, on la retrouve évidemment dans le clip, réalisé par Zenzel. Pour la petite histoire, ces deux talents évoluent ensemble puisque depuis 2017, Zenzel est derrière la caméra pour la réalisation des clips, notamment pour “Ailleurs Higher”, “Aphone”, “Hiver brûlant”…

PS : En plus de ce retour en musique, Aloïse retrouvera aussi la scène. Ça se passera à l’automne prochain, plus précisément le 11 octobre, à La Cigale !

Vald ft. Orelsan – Péon

Teasé depuis plusieurs semaines le voici dévoilé. Le clip de Péon, single issu du dernier album de Vald, V en feat avec Orelsan. Et il n’y a qu’une chose à dire mais le Vald n’a pas vu les choses en petits. La production Solab a tout simplement livré un rendu purement cinématographique. Références à la pop culture, travelling audacieux et effets fantastiques, le single et ses significations de travail acharné s’illustre dans un univers post apocalyptique impressionnant. En bref, un clip qui vient rappeler que la scène française a aussi de quoi époustoufler, un rendu énergique qu’on vous recommande fortement.