Ella Mai marque son retour sur ‘Heart On My Sleeve’ , son nouvel album

Quatre ans après le succès de son premier album studio éponyme ‘Ella Mai’ l’auteure-compositrice et interprète londonienne fait son grand retour avec un deuxième album plus profond, plus intime, plus mature mais aussi plus R’n’B que le premier. C’est à découvrir sur aficia.

Ella Mai représente pour beaucoup l’incarnation du R’n’B contemporain, la relève du R’n’B principalement féminin des années 90/2000. Elle fait partie d’une vague d’artistes féminines (Jorja Smith, H.E.R., Kehlani, Summer Walker, SZA, Jhené Aiko…) nostalgiques de leur époque, venues remettre au goût du jour ce superbe genre musical. L’artiste originaire de Londres, née d’un père irlandais et d’une mère jamaïcaine, est repérée sur les réseaux sociaux en 2016 par l’un des producteurs phare de la branche R’n’B aux Etats-Unis, à savoir DJ Mustard. Il lancera quelques mois plus tard la chanteuse dans le grand bain.

Un succès détonnant

Depuis, Ella Mai gravit les échelons, de projets en projets. Time, son premier EP est suivie de Change la même année puis de Ready en 2017 qui commence à faire parler de l’artiste à l’influence R&B 90s assumée. À seulement 23 ans, sa voix vibrante et singulière résonne et conquit le grand public avec « Bood’Up ». Cette ballade imprégnée de swing mais aussi de percussions Rap de la côte ouest issu de son tout premier album studio Ella Mai (dévoilé en 2018) est rapidement certifié platine et accède aux plus hautes marches du Billboard Hot 100. Le morceau remporte même le Grammy Award de la meilleure chanson de R’n’B de l’année 2019. Aujourd’hui, le clip cumule près de 489 millions de vues. Ella Mai se fait un nom à travers ce titre.

Après la sortie de son deuxième single « Trip« , qui connaît également un succès d’estime et de son album éponyme reconnu, Ella Mai replonge dans la discrétion et le travail. Pendant quatre années, le public de l’artiste britannique est tenu en haleine, dans l’attente d’un nouveau projet, d’un nouveau single.

Ella Mai, un retour poignant

Le 2 octobre 2020, Ella Mai dévoile « Not Another Love Song » dans lequel elle exprime ses sentiments et ses peurs de tout gâcher. On pense alors qu’un album est en préparation mais elle prend son temps. Avec la sortie de « DFMU » en janvier dernier puis de son album Heart On My Sleeve ce vendredi 6 mai 2022, on comprend alors que la femme de 27 ans attendait de gagner en maturité et d’abandonner son insouciance pour faire son retour.

Avec des sonorités davantage R’n’B, des textes plus-que-jamais émouvants. Dans un style marqué, Ella Mai dévoile une nouvelle facette de sa personnalité. On y découvre une femme qui éprouve des difficultés à contrôler son cœur. Sur ce nouvel opus, on note la présence de la rappeuse Latto, Roddy Ricch, et l’étoile montante Lucky Daye. Le tout, sur une sublime ballade sincère, profonde et envoûtante.

Découvrez “Heart On My Sleeve” d’Ella Mai :