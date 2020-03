Top Spotify : Ninho garde le leadership avec ‘M.I.L.S. 3’

Ninho reste en forme du côté des écoutes en streaming avec M.I.L.S. 3. Les chiffres avec aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. On fait le point sur les titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 20 au 26 mars 2020.

Le Top 10

Cette semaine Ninho reste en tête des titres les plus streamés en France sur Spotify avec “Lettre à une femme” qui garde la première place. Il affiche 3.180.774 écoutes sur la semaine, c’est 1.792.974 de moins que la semaine dernière…

Second, avec trois places de mieux et alors qu’il a publié son nouvel album After Hours : The Weeknd avec “Blinding Lights”. 2.111.806 écoutes, 383.405 de mieux que la semaine dernière. Et c’est Naps avec “6.3” qui ferme le podium. Il chute d’une place avec 1.684.971 écoutes.

Dans le reste du Top 10 on note que 4Keus gagne 5 places avec “M.D” (1.233.226 streams) et Karol G, 10ème, en gagne 19 avec 1.139.964 streams.

La chute des écoutes…

Pour la seconde semaine de confinement, les écoutes en streaming semble continuer sa chute…

En effet, la semaine dernière le Top 10 avait déjà affiché un recul de 19,24%. Cette semaine il passe de 20.752.097 streams à 16.398.851 soit une perte de 20,98%.

Au niveau du Top 200, il y avait un total de 120.893.087 streams la semaine dernière. Il y en a 106.127.537 cette semaine. Cette différence d’écoute correspond à une perte d’audience de 12,21%.

Le point Ninho…

La semaine dernière, Ninho affichait 22 des ses titres dans le Top 200 Spotify. C’est le même son de cloche cette semaine avec “Lettre à une femme” en tête. Vient ensuite “Zipette” et “Promo” qu’il partage avec Damso.

Dans les faits, cela représente 18.320.165 streams de plus sur la semaine. Pour rappel, il y a deux semaine Ninho affichait 39.291.063 streams et 28.422.586 la semaine dernière. Il affiche donc une perte de 35,54% en une semaine !

Le point Ninho… Lettre à une femme – 3.180.774 streams Zipette – 1.327.313 streams Promo (feat. Damso) – 1.286.714 streams La puerta – 895.325 streams Every day (feat. Griff) – 864.464 streams M.I.L.S 3 – 856.122 streams Filon – 787.229 streams Centre commercial (feat. Heuss L’enfoiré) – 777.729 streams La vie qu’on mène – 775.255 streams Gros vendeurs – 755.380 streams C’était le rap – 731.902 streams Le jeu (feat. Yaro) – 701.651 streams En chien – 687.673 streams Intro – 645.642 streams Mauvais Djo – 639.602 streams Tu sais qu’on est gang (feat. Hös Copperfield) – 633.457 streams Pirate – 563.418 streams Millésimes – 510.802 streams Bali – 482.252 streams Maman ne le sait pas (feat. Niska) – 462.509 streams Goutte d’eau – 383.913 streams Putana – 371.039 streams

Le point The Weeknd…

Sur un marché difficile, The Weeknd classe 14 titres dans le Top 200 Spotify France. After Hours compte donc 7.964.325 écoutes sur la semaine. Premier, “Blinding Lights” avec 2.111.806 écoutes. On retrouve ensuite “In Your Eyes” et “After Hours”.

Le point The Weeknd… Blinding Lights – 2.111.806 streams In Your Eyes – 684.329 streams After Hours – 564.625 streams Hardest To Love – 518.875 streams Alone Again – 502.939 streams Scared To Live – 489.000 streams Too Late – 468.764 streams Save Your Tears – 450.096 streams Heartless – 443.726 streams Snowchild – 396.028 streams Faith – 390.681 streams Escape From LA – 384.098 streams Repeat After Me (Interlude) – 291.310 streams Until I Bleed Out – 268.048 streams

Le point Soolking…

Soolking classe 10 de ses titres dans le Top 200 Spotify pour un total de 5.178.704 streams. C’est “Meleğim” qui est largement premier avec 1.395.988 écoutes. “La Kichta” se classe second avec 692.793 streams et “Ça fait des années” ferme le podium avec 649.240 streams.

Le point Soolking… Meleğim – 1.395.988 streams La Kichta – 692.793 streams Ça fait des années – 649.240 streams Chihuahua – 490.498 streams CNLZ – 461.988 streams Maryline – 423.946 streams Marbella – 275.214 streams Vida Loca 2 – 270.201 streams Hayati – 262.033 streams Corbeau – 256.803 streams

Le Top 10 Spotify France

Ninho Lettre à une femme 3.180.774 14.039.455 The Weeknd Blinding Lights 2.111.806 30.500.819 Naps 6.3 1.684.971 13.154.293 Roddy Ricch The Box 1.541.336 16.102.469 Gradur Ne reviens pas 1.496.759 55.395.372 Soolking Meleğim 1.395.988 11.123.270 Ninho Zipette 1.327.313 5.204.619 Ninho Promo 1.286.714 6.122.056 4Keus M.D 1.233.226 20.407.085 Karol G Tusa 1.139.964 8.984.952

Les dernières certifications de singles…