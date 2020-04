Top Streaming : Ninho reste en haut du tableau

Toujours premier avec “Lettre à une femme”… Ninho reste leader du Top Spotify et c’est à découvrir avec aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. On fait le point sur les titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 27 mars au 02 avril 2020.

Le Top 10

Le Top 10 des écoutes sur Spotify France affiche toujours Ninho à la première place avec le titre “Lettre à une femme” qui compte 2.419.508 streams sur la semaine. Il affiche une perte de 761.266 écoutes sur une semaine. The Weeknd, second avec “Blinding Lights”, affiche lui aussi une perte des écoutes, 226.554. Ce n’est pas le cas du troisième, Jul, qui gagne 99 places et 1.116.872 écoute de plus en une semaine… Il affiche donc 1.535.269 streams sur la semaine.

Dans le reste du Top 10, on note la venue de Hatik avec “Prison pour mineurs” extrait de la bande originale de ‘Validé’. 92 places de mieux pour s’installer à la septième place avec 1.305.805 streams.

Les écoutes se stabilisent…

Si la semaine dernière le Top 200 de Spotify affichait une perte de 12,21%, les chiffrent semblent enfin se stabiliser. En effet, on passe de 106.127.537 écoutes à 100.899.644. Ça représente une perte de 4,93% sur l’espace d’une semaine.

Le point Ninho…

Ninho ne semble pas connaître la crise… ou presque ! En effet, il y a deux semaines il avait l’occasion de classer 22 de ses titres dans le Top 200 Spotify France avec 28.422.586 streams. La semaine dernière, il affichait une chute de ses écoutes, toujours avec 22 titres dans le classement, de 35,54%.

Cette semaine, il passe de 18.320.165 streams à 14.395.418 streams. L’érosion des écoutes continue donc pour le rappeur qui affiche cette fois une perte de 21,42%.

Le point Ninho… Lettre à une femme – 2.419.508 streams Zipette – 1.146.541 streams Pirate – 992.517 streams Promo (feat. Damso) – 979.209 streams La vie qu’on mène – 720.355 streams La puerta – 691.791 streams M.I.L.S 3 – 632.696 streams Filon – 602.618 streams Every day (feat. Griff) – 587.732 streams Centre commercial (feat. Heuss L’enfoiré) – 534.011 streams Gros vendeurs – 532.217 streams C’était le rap – 514.345 streams En chien – 472.666 streams Le jeu (feat. Yaro) – 465.809 streams Intro – 443.516 streams Tu sais qu’on est gang (feat. Hös Copperfield) – 427.677 streams Mauvais Djo – 427.340 streams Maman ne le sait pas (feat. Niska) – 421.269 streams Goutte d’eau – 362.315 streams Putana – 352.692 streams Millésimes – 351.169 streams Bali – 317.425 streams

Les nouveautés…

Koba LaD entre 17ème avec “Ça ira mieux demain”. Les relents homophobes du rappeur semblant ne pas avoir d’incidence sur son succès. Il faut passer à la 39ème place pour trouver GLK avec “Wesh”, PartyNextDoor s’installe à la 61ème place avec “Believe It” qu’il partage avec Rihanna pour 525.816 streams.

Il faut passer à la 74ème place pour trouver Bosh avec “Défilé et à la 84ème pour écouter Dua Lipa avec “Break My Heart” qui compte 440.860 streams.

Le Top 10 Spotify France

Les dernières certifications de singles…