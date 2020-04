Top Streaming : “Lettre à une femme” de Ninho toujours N°1

Cinquième semaine à la première place du Top Streaming pour Ninho avec “Lettre à une femme”. Le détail est sur aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. On fait le point sur les titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 03 au 09 avril 2020.

Le Top 10

Le Top 10 des titres les plus écoutés en streaming sur la semaine sur Spotify France ne connaît pas une révolution. En effet, on retrouve Ninho à la première place avec “Lettre à une femme” qui enregistre 2.057.300 nouvelles écoutes. The Weeknd ne bouge pas non plus, il reste second avec “Blinding Lights”. Naps, lui, remonte en passant de la quatrième à la troisième place avec “6.3”.

La seule entrée de la semaine dans le Top 10 des titres les plus écoutés en streaming sur Spotify France sera pour Da Uzi. Alors qu’il est N°1 des ventes d’albums avec Architecte, il classe le titre “Crois-moi” à la quatrième place pour 1.527.108 streams pour sa première semaine.

Notons, pour finir ce focus sur le Top 10, que Jul passe de la troisième à la 10ème place avec “Sousou’, même si son clip s’affiche en troisième position des plus regardés en France. Enfin, le remix du titre “Roses” de SAINt JHN que l’on doit à Imanbek passe de la 11ème à la 9ème place, confirmant ainsi sa progression.

Le streaming regagne (un peu) de terrain…

La semaine avant le confinement, le Top 200 de Spotify France affichait 139.666.997 écoutes pour passer à 120.893.087 la semaine suivante, une perte de 13,44%. Une tendance qui a eu l’occasion de se confirmer en semaine 13 avec 12,21% puis la semaine dernière avec ‘seulement’ 4,93% de moins.

Toutefois, après trois semaines de chute (-27,76% entre la semaine 11 et la semaine 14) on note enfin un léger mieux du côté des écoutes en ligne. En effet, le Top 200 de Spotify France passe de 100.899.644 streams à 103.470.452, une progression de 2,55% sur la semaine.

Le point Ninho…

Si Ninho n’est plus N°1 des ventes d’albums en France, il reste en forme, marquant toutefois une chute du nombre de ses écoutes. Il y a quatre semaines, il affichait 39.291.063 streams pour ses titres présents dans le Top 200 Spotify passant ensuite à 28.422.586, puis à 18.320.165 et, enfin, 14.395.418 la semaine dernière.

Cette semaine la chute continue donc en passant à 11.753.109 streams sur la période, ce qui représente une perte de 18,36%. Malgré cette chute, sur l’espace de 5 semaines, Ninho affiche toutefois 112.182.341 streams sur ses titres présents dans le Top 200…

Le point Ninho… Lettre à une femme – 2.057.300 streams Zipette – 967.913 streams Promo (feat. Damso) – 824.830 streams Pirate – 736.817 streams La vie qu’on mène – 704.265 streams La puerta – 564.890 streams M.I.L.S 3 – 519.094 streams Filon – 493.063 streams Every day (feat. Griff) – 460.229 streams Gros vendeurs – 420.753 streams Centre commercial (feat. Heuss L’enfoiré) – 414.369 streams C’était le rap – 413.378 streams Maman ne le sait pas (feat. Niska) – 411.114 streams Le jeu (feat. Yaro) – 370.709 streams En chien – 370.144 streams Goutte d’eau – 364.973 streams Putana – 354.656 streams Intro – 354.071 streams Mauvais Djo – 337.411 streams Tu sais qu’on est gang (feat. Hös Copperfield) – 335.747 streams Millésimes – 277.383 streams

Le point Da Uzi…

Da Uzi commence fort pour l’exploitation de son album Architecte. N°1 des ventes d’album en France et uniquement avec du streaming, le rappeur s’affiche également dans le haut du tableau pour le Top 200 Spotify.

Il y classe 19 titres pour un total de 10.805.856 streams sur cette première semaine d’exploitation.

Le point Da Uzi… Crois-moi (feat. Ninho) – 1527108 streams Autre part – 793401 streams Le dire (feat. Maes) – 724392 streams Architecte – 576415 streams Style Haussmannien – 552309 streams Camila – 546811 streams Da Vinci – 540416 streams Ni amour ni amitié (feat. SCH) – 535335 streams Soirées des cités – 493732 streams Pleine lune – 484532 streams Tommy Shelby – 481478 streams Laisse tomber – 473850 streams En avance – 472834 streams Culiacan (feat. Mister You) – 471165 streams En + – 470532 streams Plus belle la vie – 449174 streams Du passé au futur – 425826 streams F.L.P (feat. Alonzo) – 412534 streams Berline – 374012 streams

Les nouveautés…

Du côté des nouveautés, et en mettant de côté Da Uzi, on note que “Toosie Slide” de Drake entre directement N°12 avec 1.047.641 streams. Il faudra ensuite descendre à la 136ème place pour trouver “Boîte 6 40 KIL” de 13 Block qui compte 352.255 écoutes sur la semaine. Topic se classe 142ème place “Breaking Me” (340.944 streams) tandis que “Demain” de Caballero & JeanJass s’installe à la 168ème position avec 296.235 streams.

