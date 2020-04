“Carrie” : Fakear et Alex Metric dévoilent “la partie visible de l’iceberg”

Fakear est de retour avec le morceau “Carrie” énonciateur d’un long format à venir… aficia vous en dit plus !

Il n’a pas publié de nouvel album depuis 2018. Pour autant, Fakear s’est montré très productif ces deux dernières années, en dévoilant par exemple “Nausicaa” et “Fugitive” ou encore “Kobra” avec Pouvoir Magique.

On a également pu écouter sur “5th Season” de La Fine Equipe et pu se régaler avec la piste “Kanagawa Waves 1831” avec The Geek & VRV. Bref, beaucoup de nouveaux morceaux avec les autres, moins pour lui-même…

Un nouvel album dans les tuyaux !

Mais heureusement, Fakear s’apprête à dévoiler son nouveau long format, son quatrième qui s’appelle EWGA, d’après sa “passion pour Star Wars et Batman” avoue-t-il. Musicalement, on doit s’attendre à une collaboration avec son ami Alex Metric, un artiste britannique qui a déjà remporté un Grammy Awards. Rien que ça. Ensemble, ils créent un album de toute pièce, un album où se mêleront de nouveaux styles, de nouvelles inspirations, où Fakear et Alex se sont amusés à jouer avec de nouveaux synthés.

À propos du premier single “Carrie” qui fusionne les genres UK House et Future House à merveille, Alex Metric déclare qu’il fait partie de “ces rares moments de studio qui se veut magiques et inattendues”. Il continue ensuite à raconter la genèse de ce morceau : “Alors que nous avions terminé l’album, il nous restait un peu de temps libre, donc nous sommes repartis à zéro pour faire un nouveau morceau, et c’est finalement ce track qui sera le premier à sortir du projet”. Mais Fakear sur-enrichit et confirme que “‘Carrie’ n’est que la partie visible de l’iceberg”. Il a l’art et la manière de teaser… On a donc hâte d’en écouter plus !

Découvrez le clip de “Carrie”, le nouveau single de Fakear :