Gambi invite Heuss L’Enfoiré “Dans l’espace”. Regardez !

Nouveau clip et nouveau succès en vue pour Gambi qui invite Heuss L’Enfoiré sur “Dans l’espace”. Le clip est sur aficia.

Il emporte tout sur son passage. Qui ? Mais Gambi bien évidemment ! Nouvelle signature du Label Rec.118 (Soprano, Aya Nakamura…) le rappeur originaire du Val-de-Marne enchaîne tube sur tube.

Il commence doucement avec “La Guenav” avant de réellement s’imposer avec “Hé oh” puis “Popopop”. En prenant les deux derniers titres en exemple : “Hé Oh” cumule 35.553.062 sur Spotify en l’espace de 22 semaines et 76 millions de vues sur YouTube. Du côté de “Popopop” c’est 61 millions de vues pour le clip et 40.541.720 streams en 14 semaines. Vous avez le vertige ?

Et bien sachez que les compteurs risquent à nouveau d’exploser pour le nouveau nom de la scène urbaine française. Et pour cause, il fait équipe avec Heuss L’Enfoiré actuellement au sommet avec “Moulaga”. Alors forcément, une telle alliance doit faire des étincelles et nous embarquer en orbite.

Et c’est parfaitement le cas avec “Dans l’espace”. Cette collaboration, tout juste mise en ligne, affole déjà les compteurs de YouTube, plus de 120.000 en trente petites minutes. Il faut dire que le côté solaire et dansant de Gambi fonctionne une fois de plus à merveille. Heuss L’Enfoiré, lui, casse parfaitement le rythme avec son flow saccadé. Quant au clip c’est direction l’apesanteur avec la mise en images de Romain Habousha. De quoi viser les étoiles !

Découvrez “Dans l’espace”, le nouveau clip de Gambi :