‘Éphémère’ : Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye, bohème et poésie dans “On a pris le temps”

C’est l’une des sorties que l’on attend le plus pour cette rentrée : ‘Éphémère’. L’album collaboratif entre Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye. Pour le lancement de ce nouveau projet, le clip de « On a pris le temps ». aficia fait le focus !

Quoi de mieux que l’ambiance des festivals et la chaleur humaine pour illustrer le lancement d’un projet partagé entre Ben Mazué, Gaël Faye et Grand Corps Malade ? C’est le parti pris-par Sylvain Mouloungui (réalisateur), pour le clip « On a pris le temps ». Un titre extrait de cet audacieux projet collaboratif à paraître le 16 septembre, dont les 7 titres ont été composés par Mosimann et Guillaume Poncelet.

J’me souviens de ce rendez-vous pris

La promesse d’une pause, d’un répit

Du repos pour mon esprit

Comme une bulle au milieu du bruit

Au milieu de la furie

Mais quelque part un coin de paradis

M’attendait comme une feuille blanche

Une feuille blanche Extrait de “On a pris le temps” de l’album Éphémère

Trois univers complémentaires qui n’attendaient visiblement qu’à travailler ensemble !

Compil de rushs des tournées d’été respectives des artistes, le clip bascule entre la ferveur de la foule et les instants d’intimité partagés par le trio pour la création de cet album. Ambiance bohème et passion musique, le titre aborde la création et l’amour du public. Trois univers complémentaires qui n’attendaient visiblement qu’à travailler ensemble ! Du slam de Grand Corps aux compositions de Gaël, en passant par les refrains entêtants de Mazué, il n’y à qu’une chose à dire, nous attendons la sortie d’oreilles fermes.

Ps : on salue également le travail de Frédéric Perrot et Charlotte Mo. Et ce, pour leur belle créativité sur la mise en images et en mots des versions physiques d’ ‘Éphémère’. Voici le lien de précommande !

Découvrez « On a pris le temps » le titre lancement de l’album collaboratif ‘Éphémère’ :

“Un grand merci au public, aux organisateurs et bénévoles du Festival Aluna, du Festival La SEMO & du Monjoux Festival, également aux équipes de tournée des artistes pour leur accueil, à French Flair (Fabrice et Nicolas) & Excuse my French (Eva & Tom), et au studio La Fabrique à Saint-Remy-de-Provence. Réalisé par Sylvain Mouloungui. Un grand merci à Mehdi Idir. Produit par Jean-Rachid Images : Sylvain Mouloungui & Timothée Hilst”

Lucas Laberenne