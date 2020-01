MADAME MONSIEUR Actualités Discographie Concerts

C’est un projet de grande ampleur que prépare Madame Monsieur. Il dévoile son nouveau single “Comme un voleur” avec Jérémy Frérot, en écoute sur aficia.

C’est en 2015 que nous découvrions Madame Monsieur qui accompagnait dans l’ombre Youssoupha sur la chanson “Smile”. Depuis, le duo amoureux n’a jamais quitté nos radars puisqu’il livrait son premier album Tandem un an plus tard.

Plusieurs collaborations prenaient déjà part dans ce projet comme Ibrahim Maalouf, Disiz La Peste ou Dinos. Après des expériences qui ont fait grandir le projet Madame Monsieur, dont l’Eurovision et l’écriture du titre “Roi” de Bilal Hassani, Émilie et Jean-Karl dévoileront très bientôt un nouvel album composé de 22 titres après avoir charmé la France avec Vu d’ici en 2018.

“Je fais des chansons comme un voleur”

Si ce projet prend du temps et qu’il a déjà été décalé, c’est qu’il se veut de grande ampleur. Madame Monsieur inviteront de nombreux artistes, amis pour la majeur partie. Parmi les titres de ce nouvel album déjà connus, on a pu entendre le duo partager “Comme si j’avais mille ans” avec Kalash Criminel, “Les lois de l’attraction” avec Kyo ainsi que “Bandido” avec KPoint et Greg Zlap, “Comme un homme” en duo avec Youssoupha et le petit dernier “Des gens heureux” avec Bilal Hassani. À noter que le tandem nous a confirmé la présence de Christophe Willem.

Au tour d’un autre duo d’être dévoilé, celui que Madame Monsieur partage avec Jérémy Frérot dont le premier album Matriochka a été certifié Disque d’Or. Sur “Comme un voleur”, les trois artistes tentent de déguiser une vérité et chantent l’optimiste sur cette chanson composée par Médine. “Moi je sais rien, mais j’ai pas peur / Je regarde les gens qui regardent ailleurs / Je leur dis que le pire est le meilleur / Je fais des chansons comme un voleur”. Une ballade up-tempo qui fait du bien ! L’union fait la force et Madame Monsieur le prouve encore une fois.

Découvrez “Comme un voleur”, le nouveau single de Madame Monsieur :