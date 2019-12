Top Spotify : Maes et Hamza entrent dans la danse

Gradur reste N°1 du Top Spofity avec “Ne reviens pas” tandis que Maes et Hamza s’invite dans le Top 10. Le détail est sur aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. Les 200 titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 20 au 26 décembre 2019.

Le Top 10

Cinquième semaine consécutive au sommet pour Gradur et Heuss l’Enfoiré avec le titre “Ne reviens pas”. En streams, il affiche cette semaine 4.667.250 écoutes de plus, 231.647 de moins que la semaine dernière, et culmine à 22.759.962 streams depuis sa mise en ligne.

Second, on retrouve Heuss L’Enfoiré mais en compagnie de Jul pour “Moulaga”. Pour sa deuxième semaine, il reste N°2 avec 3.281.758 streams. Enfin, pour fermer le podium. C’est toujours Tones and I avec “Dance Monkey” qui affiche 2.260.214 streams sur la semaine.

Dans le reste du classement, on note la venue de Maes directement à la 4ème place avec “Distant” qui affiche 2.085.805 écoutes. Autre entrée de la semaine : Hamza avec le titre “God Bless” avec 1.815.305 streams.

Grosse performance enfin pour Mariah Carey avec “All I Want for Christmas Is You”. La diva gagne 47 place, s’installe à la 7ème place pour 1.690.683 streams, soit 1.093.083 de mieux que la semaine dernière. Au niveau mondial, le titre affiche 45.828.931 streams sur la semaine… Elle se classe ainsi juste derrière Tones and I avec “Dance Monkey” (47.797.217 streams) et devant Whams! avec “Last Christmas” (37.725.693 streams). En France, Wham! grimpe de 105 places avec 937.596 streams.

Ça monte…

Le tandem Vitaa et Slimane gagne un peu plus de terrain cette semaine avec “Avant toi” qui gagne 11 places (30ème et 843.272 streams) et “Ça va ça vient” qui gagne 18 places (56ème et 630.399 streams). Idem pour SAINt JHN avec “Roses – Imanbek Remix” qui gagne 19 places (32ème et 828.507 streams).

DTF, sans doute à l’aide du clip disponible depuis peu, gagne 18 places avec “Dans la ville” (60ème et 619.116 streams). Nea gagne 49 places avec “Some Say” (69ème et 551.075 streams), Harry Styles en gagne 65 avec “Adore You” (70ème et 534.419 streams) et Rim’k en affiche 30 de mieux pour “Turbo” (71ème et 533.738 streams).

D’Angèle à Maes en passant par Jul…

Angèle continue de briller avec son album Brol et classe 5 de ses titres dans le Top pour un total de 3.015.552 streams. Aya Nakamura fait moins bien avec seulement 3 titres dans le classement pour un total de 2.382.212 écoutes.

Dadju qui vient d’être certifié Disque de Platine pour Poison ou Antidote classe 5 de ses titres, “Compliqué” en tête, pour un total de 3.068.762 streams. Djadja & Dinaz en classent 3 pour 1.339.045 écoutes et Gradur en affiche également 3 pour 5.638.203 écoutes.

Hamza s’affiche avec huit titres dans le Top pour un total de 4.838.374 écoutes, à savoir que son album se classe 31ème des ventes d’albums en France pour 6.365 copies écoulées. Heuss L’Enfoiré semble toujours autant séduire avec 4 titres dans le classement pour un total de 4.984.795 écoutes.

Jul, qui vient d’être certifié Disque d’Or pour C’est pas des lol, classe 7 de ses titres dans le Top Spotify et affiche 3.149.675 streams. Du côté de Koba LaD c’est 2.354.150 écoutes pour 4 titres classés. Alors que Rooftop vient de recevoir son Disque d’Or, SCH classe 5 titres pour 2.771.158 streams.

C’est 4.648.567 streams pour Maes avec 6 titres dans le Top 200 Spotify. Nekfeu, qui vient de recevoir un Disque de Diamant pour Cyborg affiche 1.927.480 streams pour 4 de ses titres. Ninho surfe toujours sur le succès de son album Destin et affiche 5 titres dans le classement et un total de 3.340.179 streams. On termine le tour d’horizon avec Niska qui fait toujours vivre son album Mr Sal. Il classe 5 titres pour 2.986.905 streams.

Le Top 3 Viral

Carla passe seconde du Top 50 Viral de Spotify avec “Bim Bam Toi” à la faveur de Gradur avec “Ne reviens pas”. Troisième de ce classement : The Weeknd avec “Blinding Lights”.

Au niveau mondial, le Top Viral est dominé par Tokyo’s Revenge avec “Goodmorningtokio!”. Derrière on trouve LoveLeo avec “Boyfren” et c’est Mawar De Jongh qui ferme le podium avec “Lebih Dari Egoku”.

Le Top 10 Spotify France