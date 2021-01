Top Streaming de la semaine 52 : JUL domine très largement !

Jul est très largement au sommet des écoutes en streaming avec son nouvel album Loin du Monde. On fait le point complet sur aficia.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France.

Et pour la semaine 52, du vendredi 18 décembre au jeudi 24décembre 2020, c’est JUL qui s’affiche en tête avec la sortie de son nouvel album Loin du Monde.

Jul au sommet…

Jul a largement eu l’occasion de squatter la première place du Top Streaming avec le collectif 13 Organisé et le tube “Bande Organisée”. Le titre se classe N°2 cette semaine après 11 semaines de présence dans le Top et un total de 30.376.041 écoutes…

Et c’est bien Jul qui occupe donc la première place du podium cette semaine avec le titre “Mother Fuck” qu’il partage avec SCH. Entré N°2 la semaine dernière, le titre affiche une progression de 420.859 écoutes en une semaine. Dans le détail, il affiche 2.378.470 streams cette semaine et 4.336.081 depuis sa mise à disposition.

La dernière marche du podium est occupée par l’alliance entre Dua Lipa et Angèle. Le titre “Fever” reste troisième avec 1.877.561 streams, 59.152 de plus que la semaine dernière. Après 8 semaines dans le Top Streaming, le titre compte maintenant 14.903.554 streams.

Mariah Carey et Jul…

Noël oblige, on retrouve le titre “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey. Quatrième cette semaine le titre fait un bon de 22 places avec un total de 1.827.397 streams sur la semaine.

Dans le reste du Top 10, Jul classe trois de ses titres : “Loin de tout” avec Wejdenne, “La pharmacie” et “La passat”. Naza chute de 2 places avec “Joli Bébé” (sixième) alors que EVA grimpe d’une place avec “Coeur Noir” qui compte 3.865.019 streams depuis sa mise en ligne.

C’est 24kGoldn qui ferme le tableau avec “Mood” qui remonte d’une place. À noter que Alpha Wann manque de peu le Top 10 des titres les plus écoutés cette semaine, “aaa” se classant 11ème avec 1.271.154 streams.

Le point Alpha Wann

Alpha Wann est dans les bacs avec don dada mixtape vol 1. Riche de 17 titres, le format s’offre au passage de belles collaborations comme celles avec Nekfeu par exemple.

Résultat, l’artiste classe 13 titres dans le Top 200 des titres les plus écoutés sur Spotify France avec un total de 10.239.383 streams sur la semaine.

Position Titre Streams 11 aaa 1.271.154 22 ny à fond 1.107.576 28 philly flingo 1.012.015 41 soldat tue soldat 872.363 48 mitsubishi 818.997 58 3095 pt2 715.059 59 trapchat 712.923 60 apdl 708.313 73 pistons vs pacers 665.476 89 carrelage italien 605.410 91 fahrenheit 451 600.416 93 dirty dancing 598.916 105 la lune attire la mer 550.765

Le point Aya Nakamura

Aya Nakamura avait fait un très beau démarrage en streaming avec son nouvel album AYA. La première semaine elle affichait 16.048.881 streams. Six semaines après, elle n’affiche que 5 titres dans le Top 200 pour un total de 2.957.830 écoutes. C’est un peu mieux que la semaine dernière…

Position Titre Streams 23 Plus Jamais (feat. Stormzy) 1.096.835 116 Jolie Nana 523.936 123 Doudou 497.995 158 La machine 427.786 168 Préféré (feat. OBOY) 411.278

Le point GIMS

Le point GIMS sera très rapide. Si Le Fléau est neuvième du Top Albums Global de la semaine pour sa troisième semaine d’exploitation, le format ne brille pas réellement sur Spotify.

Après une première semaine avec 14 titres classés et 6.447.402 streams, il affichait la semaine dernière que trois titres dans le classement pour 1.436.836 streams. Cette semaine c’est juste l’hécatombe avec un seul titre classé : “Jusqu’ici tout va bien” qui compte 890.089 streams à la 37ème place.

Position Titre Streams 37 JUSQU’ICI TOUT VA BIEN 890.089

Le point Vald x Heuss L’enfoiré

Vald et Heuss L’enfoiré se retrouvent dans les bacs avec le projet commun Horizon Vertical. Le tandem arrive à classer 12 titres dans le Top Streaming de Spotify France, se positionnant au mieux à la 29ème place. Pour sa première semaine d’exploitation, le format affiche un total de 7.712.198 streams.

Position Titre Streams 29 Matrixé 1.011.715 34 Guccissima 924.038 55 Canada 732.885 67 Royal cheese 692.134 77 Mélange 658.103 81 Mauvais 652.705 88 Horizon vertical 606.161 109 1992 539.347 118 Diviser pour mieux régner 518.278 124 VHR 497.129 147 2014 443.461 153 Adios 436.242

Le point Jul

Le succès est une fois de plus au rendez-vous pour Jul avec son nouvel album Loin du Monde. Alors qui a fait son entrée à la seconde place du Top Global cette semaine, le rappeur classe 19 de ses titres dans le Top Spotify France.

Au total, et en classant 4 titres dans le Top 10 des titres les plus écoutés en France, Jul affiche un total de 18.997.071 streams pour sa première semaine.

Position Titre Streams 1 Mother Fuck 2.378.470 5 Loin de tout 1.817.308 8 La pharmacie 1.305.870 9 La passat 1.302.644 17 Brouncha 1.169.235 24 Sous terre 1.076.304 25 Son ex 1.053.191 26 Guytoune 1.051.528 32 Dors on te piétine 947.145 35 Hold-Up 914.284 44 Un autre monde 851.620 53 Guadalajara 762.070 57 Je vais pas redonner 728.739 62 S.U.V 707.349 64 Comme un voyou 701.666 76 Les gens 660.308 92 Feu 599.802 103 Mauvais garçon 563.839 174 Italia 405.699

Le point Landy

Landy est dans les bacs avec A-One. 17 titres, des collaborations avec Niska, Ninho ou encore Soolking… Le résultat est au rendez-vous pour le rappeur : 17 titres dans le Top Streaming de Spotify France avec un total de 9.496.696 streams pour sa première semaine.