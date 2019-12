Taylor Swift, Sting, Ne-Yo… ces artistes qui chantent Noël en 2019 !

Comme chaque année, ils sont nombreux à vouloir livrer leur propres chansons de Noël. Alors que ce soit des reprises ou des chansons originales, voici un troisième tour d’horizon sur ces artistes qui se risquent à reprendre le répertoire du Père Noël sur aficia.

L’hiver est là, les décorations de Noël pointent leurs bouts de leur nez sur nos belles maisons et les fêtes de fin d’année n’ont jamais été aussi proches. L’occasion rêvée pour certains artistes de se frotter au répertoire de Noël, pourtant si loin de leurs habitudes. Certains artistes vont d’ailleurs vous surprendre dans cette quatrième liste comme ce fût les cas sur les trois premières (avec Robbie Williams, les Jonas Brothers ou encore Little Mix) et ceux qui suivront ! Alors, on met de côté le célèbre “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey et on s’offre une cure de modernité !

Taylor Swift

Il faut croire que tout le monde s’y met cette année, même les plus grandes stars de la pop. Taylor Swift se fait plaisir avec “Christmas Tree Farm” où elle se replonge en enfance. Dans la vidéo, Taylor ravive de forts moments passés en famille pour les périodes des fêtes. Les fans sont aux anges !

Découvrez “Christmas Tree Farm” de Taylor Swift :

Pentatonix

L’année dernière, Pentatonix a remporté un joli succès outre-Atlantique avec son album de Noël. Alors, il propose désormais un Best-Of de ses meilleures chansons réalisées ces 10 dernières années, disponible depuis fin novembre. Il s’agit tout simplement de la crème de la crème de ce groupe vocal, devenu une légende dans son répertoire qui est la pop et l’a capella.

Découvrez “Little Drummer Boy” de Pentatonix :

Sting & Shaggy

Plus d’un an après nous avoir donné rendez-vous sur un album commun baptisé 44/876, Sting & Shaggy remettent le paquet… ou plutôt déballent les paquets de Noël en nous offrant une chanson de Noël. Une revisite de “Silent Night (Christmas Is Coming)” façon Sting & Shaggy. Il n’y a pas d’autres définitions à donner !

Découvrez “Silent Night (Christmas Is Coming)” de Sting & Shaggy :

Ne-Yo

Le bel et tendre gentleman Ne-Yo s’offre à son tour un album de Noël, son premier. Celui qu’on a l’habitude d’entendre sur du R&B se montre très enclin avec la saison et dévoile un album mêlant des productions contemporaines sur des chants de Noël originaux. Étonnant mais plutôt efficace !

Découvrez “The Christmas Song” de Ne-Yo :

Oh Wonder

On vous parlait de son retour il y a quelques jours sur aficia. En plus de dévoiler son nouveau single “I Wish I Never Met You”, Oh Wonder dévoile en parallèle “This Christmas”. Une ballade piano-voix que l’on écouterait bien en s’embrassant sous le gui comme le veut la tradition…

Découvrez “This Christmas” d’Oh Wonder :

Ainsi s’achève ce quatrième épisode de ces artistes qui chantent Noël. Restez à l’affût, de nouveaux artistes aussi étonnants qu’exaltants viendront rejoindre la programmation dès demain. On parle notamment de Katy Perry ou même Keen’V…