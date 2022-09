Nusky : le portrait rap de la semaine

Chaque semaine, la rédaction d’aficia dresse le portrait d’un artiste. Pour ce numéro, voici celui de Nusky ! De nouveau actif, en proie aux belles collaborations, et ce, pour notre plus grand plaisir !

Vous l’avez peut-être connu avec son single psychédélique “Deux minutes” sorti il y a six ans ou encore en tant qu’acteur dans la série Nos chers voisins diffusée sur TF1 (Léo). Raphaël Boshart, alias Nusky, est un artiste face auquel il est difficile de rester indifférent. On déteste ou on adore, mais on est obligé de ressentir quelque chose à son écoute. Il faut dire que du côté de son palmarès musical, entamé depuis 2017, le détonnant et le contresens sont fréquemment de mise…

Nusky : vibes bohèmes, mood vaporeux

Envolées d’autotune maitrisées, gestuelle décalées, Nusky, c’est avant tout une proposition différente. Un univers à part, unique en son genre où les lyrics nostalgique et bohèmes enlacent des prods sous reverb lancinantes. Le mieux pour illustrer cet univers, le live Vevo de son titre “Pour aller où”.

L’actu de l’artiste : Vaati, un clown et de la photo

Mais si on vous parle de Nusky cette semaine, c’est car après une longue période d’absence, l’artiste est à nouveau très actif et pas qu’en solo ! Depuis la sortie de son EP Nusky le clown en 2020, le rappeur arbore un style plus pop, entremêlé de collaborations détonantes, comme celle avec Poupie dans le titre “Naïf”. D’un univers assez sombre et intimiste, l’artiste semble tanguer vers un monde plus coloré, ancré dans le souvenir pou de romantiques balades, ou dans l’instant présent et ses allégresses de spontanéité…

Côté sorties, Photo tel est le nom de tout son dernier EP, approfondissant exactement ces nouvelles vibes entamées depuis 2020. Mais le clown parisien est également actif avec son ancien compère Vaati, avec lequel il a relancé l’activité de leur chaîne YouTube. Duo ou solo, vous en avez donc pour tous les goûts.

Quoi qu’il en soit, c’est un bonheur d’entendre à nouveau cet artiste. Plus curieux que jamais, Nusky nous dévoile une musique épanouie aux sentiments communicatifs. L’artiste fait partie de nos coups de cœur de cette rentrée. Sur une scène à part, loin du conformisme et des grands shows, le clown nous donne un aparté bienvenu, une multitude de couleurs qui font du bien.

