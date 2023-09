Sia, Miley Cyrus, Charlie Puth… : zoom sur la rentrée pop

La rentrée s’annonce très pop avec une multitude de retours et de come-back. aficia vous propose une petite rétrospective des grands artistes qui reviennent.

Ce dossier sera basé sur les sorties récentes des plus grandes popstars. Il se divisera en 3 parties : on valide, peut mieux faire et on passe notre tour. Tout ceci sera classé en termes de qualité et non de performances dans les charts.

On valide

Parmi les retours les plus étincelants et successfull, le nom d’Olivia Rodrigo sort. Bien que ses chiffres soient moins bluffants que sur son précédent projet SOUR, elle propose tout de même deux excellents singles. Le 1er, “vampire”, démarre sur une magnifique ballade pour augmenter en intensité au fil du morceau, qui devient un hymne rock. Le 2ème, “bad idea right?”, est plus énervé, plus énergique et très réussi. Cependant, en dehors de ces 2 singles, l’album GUTS manque de saveur, reprenant à la lettre la recette du 1er opus. La prise de risque est très minime.

Découvrez “bad idea right?” d’Olivia Rodrigo :

Miley Cyrus aura certainement du mal à re-connaître le succès massif qu’a été “Flowers”. Extrait de l’album Endless Summer Vacation, le titre a déjà dépassé le milliard d’écoutes sur Spotify. Ne réussissant pas à imposer un autre single, elle a décidé de rééditer cet album. Il en ressort le merveilleux “Used To Be Young”. C’est une sublime ballade piano-voix, intimiste, minimaliste, comme l’artiste en fait rarement. Le clip aussi est très simple et retransmet parfaitement l’émotion du morceau.

Passons ensuite au come-back qui est teasé depuis des semaines. Souvenez-vous, il y a 17 ans déferlait le raz-de-marée Loose, le plus gros succès de Nelly Furtado, produit par Timbaland. Il était alors à son apogée et offrait à la chanteuse les hits “Maneater” ou “Say It Right”. Après un long passage à vide (arrêts, manque de succès), les 2 artistes se retrouvent avec Justin Timberlake sur “Keep Going Up”. On remarque que les productions de Timbaland n’ont pas pris une ride et que ça fonctionne toujours aujourd’hui. Le morceau est savoureux, nostalgique et incroyablement efficace. Il faut cependant plusieurs écoutes pour l’apprécier à sa juste valeur.

Découvrez “Keep Going Up” de Timbaland, Nelly Furtado & Justin Timberlake :

Gwen Stefani, elle aussi, a connu la gloire par le passé, aussi bien en solo qu’avec No Doubt. Ses projets depuis les années 2010 ne rencontrent injustement pas le succès. Et pourtant, à 53 ans, l’artiste continue de proposer des pépites. Le dernier titre en date se nomme “True Babe”. Il s’agit d’une excellente chanson rock romantique, avec toujours la patte reconnaissable de l’artiste. Pour le moment, il n’y a toujours pas d’albums en route. Le dernier date de 2016.

Toujours du côté des grandes voix, notons le retour de Sia. Habituellement très prolifique, l’artiste australienne n’avait pas sorti (hors remix) de titres depuis 2021. Son grand retour s’impose sur le bondissant “Gimme Love”. Bien que dans la lignée des tubes pop de l’artiste, il convainc tout de même par son optimiste et son puissance. Son nouvel album Reasonable Women sortira au printemps 2024. A presque 50 ans, on lui pardonne son manque de prise de risque, sa carrière étant déjà assez riche et florissante.

Découvrez “Gimme Love” de Sia :

Ils peuvent mieux faire

Le retour de Selena Gomez est, pour nous, en demie teinte. L’artiste a jeté son dévolu sur le titre “Single Soon”, 1er extrait du futur album SG3. Bien que la mélodie soit très entraînante et propice à la fête, le titre manque d’un refrain fort. En effet, tout le titre se cantonne au même ton et au même rythme. Il n’y a pas vraiment de nuances. Nous nous attendions à un titre un peu plus explosif pour un come-back après 4 ans d’absence.

Découvrez “Single Soon” de Selena Gomez :

Passons à l’artiste australienne Kylie Minogue. Elle a connu un succès inespéré cet été avec l’excellent hymne “Padam Padam”, entonné dans toutes les marches des fiertés. Sa viralité sur TikTok a aussi aidé l’artiste. Pour y faire suite, elle propose “Tension”, un hymne club rudement efficace. C’est ici vocalement que ça pêche. L’usage permanent du vocoder gâche la magnifique voix de l’artiste, surtout sur le refrain qui est presque inaudible. Dommage, surtout qu’elle n’a pas vraiment besoin de ces artifices. L’album Tension est attendu pour le 22 septembre.

Charlie Puth amorce lui aussi son retour, même pas 2 ans après le joli succès de son album CHARLIE. Pour se faire, il propose le sensuel et susurrant “Lipstick”. La production piano est magnifique, entêtante et vocalement, l’artiste est toujours irréprochable. Mais il manque un petit truc pour rendre ce déjà très bon titre parfait. Et ce quelque chose se cache peut être dans une variété plus importante, avec un refrain un peu plus pêchu. C’est vraiment pour émettre une toute petite critique.

Découvrez “Lipstick” de Charlie Puth :

On passe notre tour

Mika fera son grand retour avec un album en français attendu en fin d’année. Pour introduire ce dernier, l’artiste propose “C’est La Vie”, un titre dansant et personnel. Très pop (peut-être trop pop justement), le morceau est très très répétitif, tant dans le refrain que dans la production. Les paroles sont trop simples, trop enfantines. On est loin de son succès “Elle Me Dit”, pourtant dans la même veine mais beaucoup plus abouti. Mais il ne s’agit que d’un ressenti personnel et nous ne remettons pas en cause le talent de l’artiste.

Découvrez “C’est La Vie” de Mika :

Evoquons le cas Britney Spears et Will.I.Am et leur pétard mouillé “Mind Your Business”. Annoncé en grandes pompes après des années de galères judiciaires, le come-back de Britney Spears retombe comme un soufflé. Le morceau choisi est terriblement daté, répétitif et robotique. C’est une pale copie de “Work Bitch”, qui n’était pourtant pas un succès. Les deux artistes ont communiqué sur le fait que les 2 titres ont été enregistrés à la même période. Et ça se ressent de suite. Ce n’est pas dans l’air du temps et l’usage du vocoder à outrance renforce encore cette impression.

Pour terminer, parlons de Zara Larsson qui s’apprête à sortir son 3ème album. Après le petit succès de “Can’t Tame Her” en début d’année, la suédoise s’entoure de David Guetta (encore). Ici, “On My Love” est vocalement très convaincant, voire irréprochable. Cela est assez rare pour Zara Larsson qui peut avoir une voix vite agaçante. C’est la production ici qui déçoit. Le DJ semble en manque d’inspiration et dessert ce titre qui aurait été très beau en ballade ou en mid-pop. Le transformer en un électro vraiment ennuyeux et mou a été une erreur de stratégie.

Découvrez “On My Love” de Zara Larsson :

Enfin pour être tout à fait complet, les retour de Katy Perry et Ariana Grande se préparent pour les semaines à venir. Dua Lipa proposera également un nouvel opus début 2024, avec sans doute un nouveau single ces prochaines semaines.