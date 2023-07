Petit Biscuit devient grand avec “You Don’t Ignore (Too Late)” 

“You Don’t Ignore (Too Late)” signe le grand retour de Petit Biscuit, énonciateur d’un troisième album et de nouveaux morceaux mûrement réfléchis. aficia vous en dit plus.

Métamorphosé physiquement, vocalement et artistiquement… c’est ce que nous promet Petit Biscuit pour son grand retour. Après avoir signé l’un des plus tubes électroniques de ces dernières années avec “Sunset Lover” et la sortie de deux albums (Presence et Parachute) salués par la critique, il était temps pour lui de passer un step au-dessus.

Petit Biscuit prend un nouveau cap musical…

Petit Biscuit ©Jonathan Bertin

Mehdi de son vrai prénom a profité de la période de pandémie pour se recentrer sur lui-même et se réinventer : “J’ai pu construire mon propre studio, où j’ai eu la possibilité d’expérimenter et de tester de nouveaux sons. Je suis très content d’avoir pu intégrer une plus grande exploration sonore à mon processus de création de cet album”, déclare-t-il dans un communiqué.

J’aime sa simplicité, même s’il est très différent de ce que j’ai pu faire avant. Petit Biscuit

En résulte un premier extrait appelé “You Don’t Ignore (Too Late)”. Il le décrit comme “une éruption de couleurs et de chaleur. J’ai pris beaucoup de plaisir à écrire et à chanter la topline. J’ai toujours voulu apporter une sorte de vibration R&B/funk à certaines de mes chansons, et je trouve ça amusant que ce soit ma voix qui ait finalement été la clé pour arriver à ce son”.

Alors oui, c’est indéniable il y a quelques sonorités Jackson ou The Weeknd dans ce nouveau titre. Mais en même temps, ça sonne plutôt bien ! Le morceau se dote d’une partie rythmique percutante et d’un son globalement plus audacieux que ses classiques. Vous ne l’aurez peut-être pas remarqué, mais c’est également lui derrière le micro ! Sa voix est celle d’un falsetto doux et moelleux avec quelques vibes ensoleillées qu’il avait déjà pu exercer par le passé comme sur “Drivin Thru The Night » par exemple. Trois ans plus tard, le résultat est détonnant et sacrément déroutant !

Découvrez “You Don’t Ignore (Too Late)” le nouveau single de Petit Biscuit :