Pierre de Maere démarre l’année avec “Enfant de…”

Avant de découvrir son premier album Regarde-Moi le 27 janvier, Pierre de Maere nous envoûte avec “Enfant de…”. C’est à découvrir sur aficia.

Un titre disque de platine, une tournée qui ne s’arrête plus et un album à venir le 27 janvier. Il faut dire que le chanteur belge ne finit jamais de nous surprendre. Il y a déjà 1 an, Pierre de Maere arrivait dans nos oreilles avec Un jour, je son EP qui lui a permis de se faire connaître du grand public français. Avec un grain de voix qui côtoie les cieux, un style qui a de l’allure et une prestance scénique qui nous hypnotise, Pierre est l’un de ses artistes qui casse les codes et fait avancer l’industrie du disque vers quelque chose d’intriguant et frais.

Dans cet univers musical qu’il expérimente avec son frère Xavier, on remarque un travail d’exploration dans les sonorités et d’une plume qui oscille entre mélancolie et mystère. Depuis, les titres “Regrets”, “Roméo”, “Un jour je marierai un ange” et dernièrement “Les oiseaux” tourne en boucle. Un rythme de publication millimétré pour entretenir cette course poursuite vers le succès !

L’enfant du toréador et de la Saint-Marie ?

2023 commence fort pour le chanteur qui dévoile un nouveau titre, “Enfant de…”, deuxième extrait de son album Regarde-Moi à paraître le 26 janvier. Un titre qu’il décrit comme le meilleur de son opus. Il y raconte son incompréhension face à la relation amoureuse de ses parents. Un sujet original traité avec son lot d’ironie et de vérité, le tout porté par une production pop-électronique.

Avec ce titre, Pierre de Maere ne sera pas l’homme d’un seul tube…

Découvrez “Enfant de…” de Pierre de Maere :