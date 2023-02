Xavier de Maere, le frère de Pierre de Maere en interview ‘Flash’ !

Dans la famille De Maere, on demande le petit frère ! Xavier est la petite main de Pierre de Maere pour la conception de son album Regarde moi, et plus largement de son succès. aficia s’est entretenu en exclusivité avec Xavier de Maere !

Nous sommes un soir des Victoires de la Musique, un certain 10 février 2023… Dans les backstages, toute l’équipe de Pierre de Maere, son label de musique, ses attachés de presse, l’un de ses producteurs (dont Marsö), et… Xavier de Maere, son petit frère. Ce dernier, Pierre lui doit beaucoup. Car c’est un peu le chef d’orchestre de l’album en quelque sorte !

Dans la vie, Xavier de Maere est ingénieur du son et bosse sur quelques autres projets en parallèle. Mais c’est bien à deux, main dans la main, qu’ils ont créé les singles “Regrets”, “Menteur”, “Roméo”, trois titres phares n’étant pas sur l’album, mais bien sur le premier EP de Pierre de Maere (son interview ici. Il est également à la réalisation de l’ensemble des morceaux extraits de l’album Regarde moi, dont “Enfant de” ou “Mercredi”, un potentiel futur single.

Nous avons donc profité de cette rencontre impromptue pour lui poser 5 petites questions indiscrètes…

L’interview ‘Flash’ de Xavier de Maere :

1 Il est 20H, c’est bientôt le verdict quant au succès d’une Victoire de la Musique, ou non, de Pierre de Maere. Quels sont tes pronostics pour ce soir ?

J’ai espoir pour “Révélation”. Même si Tiakola, en termes de chiffres et d’accomplissement, c’est incroyable. Sauf que c’est du rap, et les Victoires ont rarement récompensé ce style musical-là. Du moins, ce n’est pas la culture des Victoires. Mais factuellement, il le mérite. Jacques, je pense pas. J’hésite vraiment encore Pierre et Lujipeka ! J’ai espoir mais je ne sais rien.

En revanche pour la chanson de l’année, je n’y crois absolument pas. Il y a du lourd en face. La concurrence est beaucoup trop forte. Ce sont des artistes déjà installés, et en plus il y a une partie du vote du public, donc on ne peut pas être une fraude poussée par le vote des médias et des labels. J’ai tout de même espoir pour la Révélation.

2 Tu as bossé très dur sur le premier album de Pierre. Qu’est-ce que ressent la petite main que tu es, suite à la sortie du disque ?

J’en suis très fier. Il nous représente à fond. Musicalement, c’est vraiment le fruit de ce qu’on aime et de ce qu’on écoute aussi et qu’on a saigné tous les deux. Après c’est normal, on a déjà des petits regrets, où on se dit “ah, on aurait pu faire mieux ici”. Il y a plein de trucs ou on se dit “qu’on fera mieux la prochaine fois”. C’est extrêmement motivant. On se dit juste qu’on pourra faire mille fois mieux sur le prochain mais qu’il est quand même déjà bien notre album. Je suis content que Pierre puisse le défendre car il mérite d’être écouté. C’est un bon album !

3 Est-ce qu’il y a un titre que tu as apprécié de faire plus qu’un autre ?

Ça varie tout au long du processus en réalité. Au tout début, je me suis attaché à “Regarde moi”. On s’est dit qu’on était arrivé à faire quelque chose de plus indie, de plus profond, un peu plus deep dans le texte. Il y a vraiment quelque chose d’intense. J’ai été très touché par ce morceau. Et puis ensuite il y a eu “Enfant de” quand Pierre m’a emmené la maquette. C’était une méga claque. Ça m’a fait penser à l’univers d’Hubert Lenoir, qui est un canadien complètement fou. C’était très pop avec des influences beaucoup plus créatives. Je ne trouve pas que ce soit forcément des sonorités qu’on entend beaucoup à la radio, mais en même temps, il est up-tempo, il est efficace. Quand Pierre m’a amené ça, c’était vraiment un coup de cœur.

Maintenant, avec le recul de la sortie, je pense que j’ai un coup de cœur sur “J’aime ta violence”. C’est le dernier qu’on a fait, c’est peut-être celui sur lequel je me suis le moins lassé du coup ! On en est tous les deux très fiers. Il représente plutôt bien ce qu’on veut développer par la suite aussi !

4 Est-ce qu’il y a un autre titre qui pourrait faire office de prochain single selon toi ? Nous pensions à “Mercredi” de notre côté…

Selon l’équipe oui, selon le management non ! Beaucoup croient en “Mercredi”, c’est vrai comme en potentiel single, il a les codes. Mais pour Pierre comme pour moi, ce n’est clairement pas notre titre préféré. En fait, il n’a pas de chance, car on a du trop le reprendre de zéro. À chaque fois on avait une direction, on était pas content, on était un peu saoulé. Comme c’est un morceau up-tempo, tu es plus facilement saoulé. On a beaucoup travaillé dessus, on ne veut pas spécialement l’entendre encore et encore. On l’a déjà écouté en boucle. Ce qu’on a sorti là, c’est peut-être la version la plus équilibrée et la plus correcte qui soit. Mais c’est sûr qu’il remplit les cases d’un tube, et si les gens pensent qu’il peut l’être alors on verra !

J’avais aussi un petit espoir sur “Bel-ami”, mais au vu de ses streams et des résultats, j’ai un petit doute (Rire). On s’est peut-être un peu enflammés, ce n’est pas celui qui ressort. Mais on verra peut-être plus tard. Il ne suffirait qu’un TikTok pour qu’il explose ! (Sourire).

5 La suite à deux, c’est quoi ?

On n’a encore rien fait pour la suite. On a d’abord sorti un EP, puis l’album, car on voulait un projet avec une temporalité, une vraie couleur, une vraie cohérence, quelque chose de solide. Si on avait sorti un album puis un deuxième album aussi vite, ça aurait été un risque de faire la continuité du premier, et ne pas se détacher de l’album 1 et 2. Entre la promo et les concerts, nous n’avons pas eu le temps de quoi que ce soit en réalité. Mais j’ai hâte de m’y remettre, je suis très pressé. On a aucune piste en revanche. On ne sait pas vers quoi on va aller, mais on continuera à travailler à deux, bien sûr ! Peut-être avec plus de monde.

C’est vrai que le label nous a poussé quelques idées, on l’a peut-être pas assez fait pour ce premier album. On s‘est rendu compte qu’on voulait en fait n’avoir qu’un album avec le fruit de NOTRE travail et de personne d’autre. C’est notre pâte, notre couleur, notre musique. Dans dix ans, on ne pourra pas dire “c’est pas nous”. J’ai déjà entendu dire des artistes disant qu’ils regrettaient que ce n’était pas vraiment eux etc… Là je crois qu’on pourrait dire qu’il n’est pas bon, mais pas qu’il n’est pas de nous. À l’avenir, on gardera le contrôle du projet, mais pourquoi pas faire appel à des instrumentistes peut-être pour avoir quelque chose de plus organique. Le texte, ce sera toujours Pierre par contre !

