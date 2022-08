Slimane évoque ses plus grandes “Peurs” en chanson 

Plus que quelques jours de patience avant de redécouvrir Slimane en solo avec l’album Les Chroniques d’un cupidon. En attendant, il dévoile “Peurs” en écoute sur aficia.

Après près de trois ans à avoir squatté de longues semaines au sommet des charts et affolé les radios à coup de tubes sur tubes et écumé les routes de France à travers une tournée auréolée de succès avec le projet VersuS, Slimane revient en solo. Tout juste papa, le chanteur est fier, très inspiré et visiblement bien dans sa peau. Nous en avions eu un premier aperçu avec “La recette”, le premier extrait de ce nouvel album. Et si pourtant, il semble encore avoir des “peurs” qu’il a mis en musique…

Slimane chante ses “Peurs”

Nouvelle mise en bouche avant l’album baptisé Les Chroniques d’un cupidon qui arrivera le 2 septembre, Slimane dévoile d’ici là chaque semaine une nouvelle chanson et un nouveau clip ! Au tour de “Peurs”, la chanson qui clôturera l’album, d’être dévoilée.

Avec son équipe qui l’accompagne également en tournée (à savoir Meïr Salah et Yaacov Salah), il met les mots sur ses craintes, notamment sur son succès, la société en régression, sa fille Esmeralda mais aussi sur sa musique : “J’ai peur de mes larmes, car j’ai peur de me noyer J’ai trop peur des armes depuis qu’il s’est fait tuer J’ai peur de tout, du meilleur et du pire J’ai peur d’être fou, mais j’ai plus peur de le dire ”, chante-t-il avec un soupçon d’espoir. La suite s’annonce pour autant radieuse !

Découvrez “Peurs”, le nouveau clip de Slimane :