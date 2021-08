Barbara Pravi : un premier album et son clip “Saute”

C’est enfin l’heure du premier album pour Barbara Pravi… Elle livre aujourd’hui On n’enferme pas les oiseaux ainsi qu’un nouveau clip : “Saute”. C’est à découvrir sur aficia.

C’est un long chemin… Mais un si beau chemin… Il faut bien avouer que l’équipe d’aficia est fidèle à Barbara Pravi depuis quelques années maintenant. Nous avions, certes, eu l’occasion d’évoquer sa participation à la comédie musicale ‘Un été 44’, mais nous étions bien là au rendez-vous en septembre 2017 lors de la publication de son premier single : “Pas grandir”.

Depuis, il y a eu de nombreux singles, trois EPs, une très belle collaboration avec Calum Scott sur “You Are the Reason”, sa version féminine de “Kid” d’Eddy de Pretto, le mélange délicieux de “Notes pour trop tard” et de “Le Malamour” sans oublier son parcours remarquable afin de représenter la France au Concours Eurovision de la Chanson avec le titre “Voilà”. Elle termine la compétition à la seconde place, de quoi la faire entrer définitivement dans le cœur des Français.

Barbara Pravi, la beauté à la française…

Depuis 2017 nous attendions avec une grande impatience le premier album de Barbara Pravi. Il aura fallu attendre, mais c’est bien aujourd’hui que l’auteure, compositrice et interprète livre son premier bijou musical riche de 11 pistes : On n’enferme pas les oiseaux.

Dessus, on retrouve évidemment l’incontournable “Voilà” qui se complète avec “Le jour se lève” et “L’homme et l’oiseau” qui se dévoilent sous la forme d’un triptyque vidéo. On retrouve également toute la beauté vocale d’une interprète sincère et qui touche par la beauté de ses mots et de cette poésie à la française.

Barbara Pravi est l’évidence d’une artiste riche, qui navigue dans les eaux de cet art parfois compliqué depuis de nombreuses années maintenant. Aujourd’hui les projecteurs se braquent sur elle, sur cet opus qui semble renouer avec les grandes et belles heures de la ‘variété française’.

Découvrez On n’enferme pas les oiseaux de Barbara Pravi :

Dans le même temps, Barbara Pravi offre au public un nouveau clip, celui qui habille magnifiquement bien le titre “Saute”. Une réalisation vidéo grandiose que l’on doit à Valentin Pitarch. La vie appelle Barbara Pravi qui se laisse prendre par son tourbillon fou avec quelques notes orientales. Une seule enfin : la rejoindre et sauter dans le vide avec elle…

Découvrez “Saute”, le nouveau clip de Barbara Pravi :