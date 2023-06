Zazie envoie valser la “Gravité”

Actuellement en tournée, Zazie poursuit l’exploitation de son dernier disque en misant sur la douceur de la ballade “Gravité”. Un titre en écoute sur aficia !

C’est en décembre que Zazie levait le voile sur Aile-P, son dernier projet studio enrichi de huit compositions originales et incluant notamment les singles efficaces “Let It Shine” et “Couleur”. Résolument tourné vers la lumière, ce disque sociétal donne à apprécier une plume particulièrement incisive. Et si le nombre de titres figurant à la tracklist pouvait laisser un goût de trop peu, de nombreuses surprises attendent encore le public. En effet, l’artiste publiera dans les prochains mois la version finale de l’album. Celle-ci profitera d’une nouvelle salve de chansons inédites !

Mais avant de révéler la date de sortie de ce onzième effort actuellement en cours de mixage et qui sera probablement baptisé Vagues Nouvelles, l’interprète de “Speed” profite de son grand retour sur scène. Elle lançait en juin les festivités d’une nouvelle tournée électrique et généreuse mêlant tubes, chansons récentes et surprises. Après la saison des festivals, Zazie et toute sa compagnie feront vibrer les zéniths. La billetterie est ouverte !

Un remède à la morosité

Devant l’accueil chaleureux réservé à la chanson “Gravité”, Zazie a décidé de la mettre en lumière en l’exploitant en tant que single. Cette piste co-réalisée aux côtés de Phil Baron se révèle poétique et empreinte d’une douce mélancolie. “Tant qu’on peut voler quelques heures à la mélancolie / Autant jouer à déjouer les lois de l’apesanteur / Et prendre tes non pour un oui” scande ainsi la chanteuse sur une ritournelle à l’air entêtant et inspirant qui n’est pas sans nous rappeler Alain Souchon.

Sur ce single, Zazie éclaire la nostalgie, les déceptions et les colères, parfois absurdes, de la condition humaine. En jouant habilement avec les mots, l’auteure-compositrice et interprète injecte ainsi de la légèreté dans la gravité caractérisant le monde. Une jolie façon d’illuminer les songes des soirs d’été.

Découvrez “Gravité” en session live :