Les albums de la semaine #24 avec Lass, Walk In Paris, Luz et Yelo

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Lass – Bumayé

Soleil, générosité et partage, ce sont peut-être les termes qui décrivent le mieux le premier album de Lass intitulé Bumayé, un projet qui était loin de naître compte tenu de l’histoire de l’artiste : “J’ai dormi dans la rue. J’ai traversé les frontières avec des valises vides. J’ai frôlé la mort. C’est pour ça qu’aujourd’hui, j’ai décidé de vous raconter mon histoire, seulement la vérité crue”, déclare-t-il.

Souvenez-vous, nous avions découvert l’artiste en featuring avec Synapson sur des titres comme “Souba” ou “Toujours” aux côtés de Tim Dup. D’ailleurs, il ne se cache pas de réutiliser ces influences house/électro dans Bumayé. La voix chaude et puissante de Lass se confond également sur des sonorités afro-cubaines qu’il ramène tout droit du Sénégal sur des titres solaires comme “Mo Yaro” ou le tube de cet EP “Métina” (en duo avec Flavia Coelho).

Walk in Paris – Walk Tape Vol. 01

Un projet authentique pour démarrer cette saison estivale ? On a ce qu’il vous faut ! Avec la mixtape Walk Tape Vol. 01, ralentissez le rythme et profitez de ces douces mélodies entre tendresse et sensualité. Au programme, +20 artistes dont Laylow, Chilla, Nemir, Sopico, Julien Granel, Enchantée Julia ou encore Aloïse Sauvage. Des collaborations surprenantes, des mélanges de genres, de textures pour un rendu qui se veut riche en découverte. La marque Walk in Paris & le label microqlima forment un projet hybride qui casse les codes et apporte de la fraîcheur dans cette industrie !

Luz – Petite Luz

Nous y sommes. Après avoir avoir offert les 3 premiers extraits (“Spleen”, “Grisaille” et “Bougeotte”), Luz livre l’intégralité de son premier EP. Avec Petite Luz, la jeune artiste qui déborde de créativité a pu s’investir pleinement : autrice de ses textes, Luz est également à la composition musicale des titres, une partie qu’elle a pu partager, entre autres avec L’Atelier. Et à travers les 8 pistes aux sonorités pop hybride qui composent le projet, la chanteuse nous emmène au cœur de ses histoires, rendant le disque personnel, comme on le devine immédiatement avec le titre de l’EP…

Pour accompagner la sortie du projet, Luz donne rendez-vous à son public, le 20 juin prochain au Pop Up du Label où elle y interprètera ses titres en live !

Yelo – Stockage insuffisant

Yelo signe son retour dans un projet nommé Stockage Insuffisant. On vous avait demandé de garder l’oreille attentive sur ce rappeur et on ne s’était pas trompé ! Dans une formule spontanée et passionnée, le toulousain atteste d’une belle polyvalence de flows et de prods. Un artiste tout terrain qui témoigne d’ambitions. Ça paiera, la rédaction n’en n’a aucun doute, ce projet en atteste.

Coup de cœur : “Pauvres” pour sa tendresse sincère, sa dignité insolente et inspirante.