Les albums de la semaine avec Sacha Rudy, Fishbach, Anna Majidson & Avril Lavigne !

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu.

Sacha Rudy – SOMEWHERE

C’est envoûtant, flamboyant et aérien dans la création. Avec ce premier EP, Sowewhere, Sacha Rudy lâche les armes pour ne faire qu’un avec ses ressentis. Reflet de cette génération déchirée entre virtuelle et réelle, quête personnelle et désillusion amoureuse. Des thèmes qui trouvent leur vibration sur de la pop aux ambiances disco, indie ou encore soûl. Un voyage auditif pour partir à la rencontre d’un état d’âme.

Notre coup de coeur : « Upside Down »

Fishbach – Avec les yeux

C’est un album qui s’écoutera Avec les yeux ! Nom donné au nouvel album de Fishbach, cet opus arrive cinq ans (tout de même) après À ta merci. Ce qu’on aime avec Fishbach, c’est cette voix de tragédienne sur une production voguant entre pop, électro et rock, où les guitares électriques résonnent à gogo, à la croisée de nombreuses décennies. C’est fort puisqu’aucune chanson n’est à mettre de côté. Ce nouvel album offre quelques pépites, pour nos yeux donc, mais aussi pour nos oreilles. “Masque d’or” évidemment, mais aussi “Tu es en vie” qui laisse place à l’émotion. Un disque sobrement lumineux !

Nos coups de cœur : “Dans un fou rire”, “Nocturne” et “Téléportation” !

Anna Majidson – La rivière

Issue d’une famille de musicien, Anna Majidson n’a pas échappé à l’envie de faire carrière et d’évoluer dans ce milieu musical. Elle met alors un premier pas dans le domaine artistique avec Blasé, artiste avec qui elle forme le groupe HAUTE. Suite à cette première belle expérience, Anna Majidson décide de voler de ses propres ailes. Elle partage alors plusieurs singles ainsi qu’une mixtape. Mais aujourd’hui, elle lève le voile sur La rivière, son nouvel EP. Et dans ce projet réunissant 7 pistes, la chanteuse expose son talent de musicienne qu’elle allie à son fort intérêt pour l’écriture. Le résultat est rempli de sensibilité et le côté poétique de ses compositions rappelle les multiples influences de l’artiste : de la chanson française agrémentée par des touches RnB.

Notre coup de cœur : “Paume” !

Avril Lavigne – Love Sux

De retour après 3 ans d’absence avec son dernier album Head Above Water, Avril Lavigne joue la carte de la nostalgie avec Love Sux, son septième album. Un opus résolument rock dont elle s’accompagne d’artistes comme Machine Gun Kelly ou encore blackbear pour donner du relief et un nouveau souffle à ce style !

12 titres qui nous donnent qu’une seule envie : venir découvrir l’euphorie de l’artiste sur scène le 12 avril 2023 au Zénith de Paris !

Notre coup de coeur : « Love it When You Hate Me » feat blackbear