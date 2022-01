Les albums de la semaine avec The Weeknd, Blow, The Lumineers… !

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Blow – Shake the Disease

Dernier volet du groupe Blow avec leur album Shake the Disease disponible depuis le 14 janvier. Le trio qui nous avait séduit avec des titres comme « Full Delight », « One life » ou dernièrement « Meguro« ont finalement décidé de se séparer. Comme cité dans un communiqué : « Pour le moment il faut accepter de marquer une pause et de laisser le temps faire les choses. ». Une chose est sûre, Blow fait de ce deuxième album composé de 12 titres, une parenthèse musicale qui saura nous rappeler qu’il reste cnore de beaux jours à la musique indie pop. Merci et vive Blow !

The Lumineers – Brightside

Ça y est, The Lumineers dévoile enfin ce 14 janvier son nouvel opus, le quatrième, qui intervient (déjà) 10 ans après le succès planétaire de « Ho Hey » (2012). Plus joyeux et plus spontané que ses précédesseurs, ce nouveau disque baptisé Brightside est produit par Simone Félice et David Baron (Lenny Kravitz, Shawn Mendes). Les premiers singles (« Brightside », « Big Shot ») sont empreints de mélancolie et annoncent pleinement la couleur de cet album, à savourer en cette saison hivernale. En clair, The Lumineers ne se trahit pas, c’est beau et chaleureux. Nos titres coup de coeur : « Reprise » et « Birthday » !

Marc Lavoine – Adulte Jamais

Marc Lavoine signe son retour en cette semaine du 14 janvier avec un nouvel album : Adulte Jamais. Un treizième album placé sous le signe de l’émotion simple. De la poésie abordée par quelques notes efficaces de piano, douze textes qui s’apprécient autant en écoute qu’en lecture. Des collaborations également appréciables (Grand Corps Malade et Virginie Ledoyen), pour prolonger l’univers de l’artiste. En bref, un projet équilibré qui ravira nos tympans durant le reste du mois…

The Weeknd – Dawn FM

C’est en ce tout début d’année que The Weeknd a décidé de partager son nouveau projet, Dawn FM, que l’on peut qualifier comme un réel album concept. “Take My Breath”, les prémices de l’opus nous avait déjà séduit quelques mois auparavant ! L’univers de Dawn FM, autant musical que visuel est fort, sans surprise. Les collaborations sont surprenantes mais lorsque l’on écoute cet album, dans lequel les synthé prennent une place importante, tout prend sens. Quelque peu déstabilisant au premier lancement, mais finalement plus qu’appréciable au fil des écoutes…